Чому корисно займатися медитацією: пояснення науковців

Психологи з Університету штату Мічиган у США провели дослідження і прийшли до висновку, що медитативні практики допомагають посилити здатність мозку краще помічати помилки та реагувати на них.

У дослідженні взяли участь близько 200 волонтерів, які раніше ніколи не практикували медитацію.

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Спочатку їх навчили безоціночно усвідомлено спостерігати за почуттями, думками та відчуттями, що виникають в тілі. Потім половина учасників експерименту займалася медитацією протягом двадцяти хвилин, після чого їх попросили пройти тест на комп'ютері на концентрацію уваги.

З'ясувалося, що активність мозку тих, хто до цього медитував, значно змінилася. Він став значно швидше та точніше реагувати на помилки у виконанні завдань.

Медитація допомагає тверезо глянути на свої помилки

Таким чином, учені прийшли до висновку, що навіть коротка медитація допомагає людині точніше розпізнавати помилкові дії і реагувати на них.

Тож, якщо ви зауважили за собою проблеми з концентрацією, а також з оцінкою своїх помилок, спробуйте позайматися медитацією. Є ймовірність, що це просте заняття допоможе вам!

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