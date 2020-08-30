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Коронавірус Карантин 1 вересня

Чому не варто відмовлятись від макаронів

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Чому корисно їсти макарони - фото 1
Чому корисно їсти макарони

Більшість дієт передбачають виключення з раціону всіх борошняних продуктів, серед яких і макарони. Але експерти пояснили, чому не варто відмовлятись від улюбленої пасти.

Науковці дійшли до висновку, що макарони – зовсім не такий шкідливий продукт, як наголошують автори популярних дієт. Нещодавнє дослідження підтвердило, що наявність цього смаколика в раціоні позитивно впливає на організм з людей.

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Але найбільше здивування викликало те, що у жінок у віці 19-50 років вживання макаронів викликало не збільшення, а зменшення маси тіла та навіть допомагало схуднути у талії.

Чому не варто відмовлятись від макаронів - фото 422788

Чому так? Річ у тому, що у цільнозернових макаронах є вдосталь заліза, клітковини, магнію та фолієвої кислоти.Також ця страва дозволяє знизити рівень жиру в організмі та цукру в крові.

Звісно ж, є і свої правила споживання пасти, серед яких відсутність смажених та жирних додатків, соусів та продуктів сумнівної користі. Важливо обирати саме цільнозернові макарони та не забувати про те, що їхня кількість на тарілці не має бути більшою за саму тарілку. Доповнювати пасту можна свіжими овочами та зеленню.

Чому не варто відмовлятись від макаронів - фото 422789

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Джерело: newsyou
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