Чому корисно пити зелений чай

Науковці розповіли, чому не варто нехтувати зеленим чаєм. Це має знати кожен!

Китайські учені виявили, що регулярне тривале вживання зеленого чаю здатне знизити ризики переломів.

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Це підтвердив експеримент за участю майже 450 тисяч осіб, який провели науковці з інституту суспільної охорони здоров'я при Пекінському університеті. З'ясувалось, що ті піддослідні, які вживали чай понад 30 років, мали меншу ймовірність переломів, аніж ті, хто не так активно вживає цей напій.

Один з провідних авторів дослідження Лі Лімін пояснив, що любителі зеленого чаю ризики отримати перелом на 12% нижчі, а все через те, що речовини, які містяться у напої, позитивно впливають на щільність кісткової тканини.

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