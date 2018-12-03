Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Чому корисно пити зелений чай

  • 14
Чому корисно пити зелений чай - фото 1

Науковці розповіли, чому не варто нехтувати зеленим чаєм. Це має знати кожен!

Китайські учені виявили, що регулярне тривале вживання зеленого чаю здатне знизити ризики переломів.

І ще: Чому важливо взимку їсти яблука щодня

Це підтвердив експеримент за участю майже 450 тисяч осіб, який провели науковці з інституту суспільної охорони здоров'я при Пекінському університеті. З'ясувалось, що ті піддослідні, які вживали чай понад 30 років, мали меншу ймовірність переломів, аніж ті, хто не так активно вживає цей напій.

Один з провідних авторів дослідження Лі Лімін пояснив, що любителі зеленого чаю ризики отримати перелом на 12% нижчі, а все через те, що речовини, які містяться у напої, позитивно впливають на щільність кісткової тканини.

Читайте також: Названо продукти, які категорично не варто поєднувати з алкоголем

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 976
Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
  • 01 грудня, 09:23
  • 352
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 846751
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука