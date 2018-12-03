Чому важливо взимку їсти яблука щодня

Британські вчені радять включити яблука до щоденного раціону для зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Яблука – доступний фрукт, і при цьому неймовірно корисний для зміцнення серця, констатують вчені. Високий вміст калію і заліза в яблуках допомагає зміцнити імунітет і уникнути хвороб серця.

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Люди, які регулярно вживають яблука, в середньому на 12% рідше за інших страждають від захворювань серцево-судинної системи. Крім цього регулярне вживання яблук нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок.

Дослідження вчених показало, що особливо корисно вживати яблука взимку. Фахівці встановили, що при вживанні яблук активізуються бактерії, які допомагають створювати жирні кислоти, що забезпечують кислотно-лужний баланс в кишечнику, з чим пов'язані міцне здоров'я і стійкий імунітет.

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