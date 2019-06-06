Чому корисно пити ромашковий чай щодня

Ромашковий чай раніше був доволі популярним напоєм, який полюбляли пити ледь не щодня. Вчені ж наголошують, що регулярне вживання такого чаю насправді може покращити стан здоров'я.

Команда науковців з Великобританії та Японії дійшла до висновку, що ромашковий чай не лише має заспокійливі властивості, а й важливий для організму.

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Виявилось, що він дозволяє зменшити рівень глюкози в крові, а також допомагає боротись з ускладненнями, які призводять до діабету. Раніше вже було відомо, що напої з ромашки корисні для тих, хто страждає від депресії, серцево-судинних захворювань, гіперглікемії та інших хвороб.

До таких висновків фахівці дійшли після дослідження, у рамках якого піддослідні упродовж трьох тижнів щодня пили по 2 горня ромашкового чаю. Перед експериментом та після вони пройшли обстеження та здали аналізи. З'ясувалось, що регулярне вживання чаю дозволило зменшити рівень глюкози майже на 25%.

Важливо пам'ятати, що ароматний ромашковий напій краще вживати без цукру. Якщо ж вам бракує солодощів, то до чаю, коли він вистигне, можна додати трішки меду.

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