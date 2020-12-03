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Чому корисно підійматись сходами, а не ліфтом

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Чому не варто лінуватись підійматись сходами - фото 1
Чому не варто лінуватись підійматись сходами

Американські науковці пояснили, чому краще забути про ліфт та не лінуватись ходити сходами. Ефект точно буде помітний!

Дослідники зі США вкотре підтвердили, що фізична активність позитивно позначається на психічному здоров'ї. І навіть такі звичайні речі, як просто підйом сходами, можуть здивувати своїм ефектом.

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Особливо яскраво він помітний у тих людей, у яких є схильність до психічних розладів. Але й тим, хто лінується піднятись самостійно на другий поверх без ліфтів, буде також не зайвим.

Чому корисно підійматись сходами, а не ліфтом - фото 437689

"Щоденний підйом сходами допомагає посилити бадьорість, заряджає енергією", – пояснюють учені. Зважаючи на те, що пандемія коронавірусу змусила людей рухатись значно менше, аніж раніше, то й така "вправа" точно стане у пригоді.

Відзначимо, що під час експериментів вдалось виявити залежність ясного мислення та уважності від того, чи була до цього фізична активність.

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Джерело: newsyou
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