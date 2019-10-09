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Чому корицю варто додавати до страв і напоїв

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Чому корицю варто додавати до їжі

У холодну пору року варто звертати більше уваги на раціон, тому медики рекомендують додавати до трапези корицю. Чому ця спеція корисна і як вона впливає на здоров'я – читайте далі.

Американський дієтолог з Nutrition Connections Керол Агірре наголошують, що кориця є чудовим доданком до напоїв та страв. Ця спеція не лише додає особливого смаку, а й має чимало корисних властивостей.

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Чим корисна кориця:

  • Зміцнює серце. Люди, які регулярне вживають корицю, мають менший рівень холестерину та рідше стикають з підвищеним тиском. "Доведено, що вживання кориці знижує ризики серцево-судинних захворювань", – пояснює експерт.
  • Знижує рівень болю та запалення. Учені виявили, що кориця містить чимало флавоноїдів, які активно борються з запальними процесами. До того ж, вони допомагають позбутись болю у м'язах після фізичних навантажень.
Чому корицю варто додавати до їжі - фото 360450
Чому корицю варто додавати до їжі
  • Знижує рівень цукру в крові. Кориця дозволяє зменшувати рівень глюкози, що позитивно впливає на самопочуття.
  • Позбавляє неприємного запаху з рота. Розведений у воді порошок кориці є чудовим варіантом ополіскувача для ротової порожнини. "Кориця має антибактеріальний ефект і дослідження показали, що ця пряність покращує гігієну ротової порожнини і може захищати від бактерії, які викликають неприємний запах", – додає Агірре.

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Джерело: newsyou.info
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