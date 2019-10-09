Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чому корицю варто додавати до страв і напоїв
-
- 45
У холодну пору року варто звертати більше уваги на раціон, тому медики рекомендують додавати до трапези корицю. Чому ця спеція корисна і як вона впливає на здоров'я – читайте далі.
Американський дієтолог з Nutrition Connections Керол Агірре наголошують, що кориця є чудовим доданком до напоїв та страв. Ця спеція не лише додає особливого смаку, а й має чимало корисних властивостей.
І ще: Медики пояснили, кому не варто їсти оливки
Чим корисна кориця:
- Зміцнює серце. Люди, які регулярне вживають корицю, мають менший рівень холестерину та рідше стикають з підвищеним тиском. "Доведено, що вживання кориці знижує ризики серцево-судинних захворювань", – пояснює експерт.
- Знижує рівень болю та запалення. Учені виявили, що кориця містить чимало флавоноїдів, які активно борються з запальними процесами. До того ж, вони допомагають позбутись болю у м'язах після фізичних навантажень.
Чому корицю варто додавати до їжі
- Знижує рівень цукру в крові. Кориця дозволяє зменшувати рівень глюкози, що позитивно впливає на самопочуття.
- Позбавляє неприємного запаху з рота. Розведений у воді порошок кориці є чудовим варіантом ополіскувача для ротової порожнини. "Кориця має антибактеріальний ефект і дослідження показали, що ця пряність покращує гігієну ротової порожнини і може захищати від бактерії, які викликають неприємний запах", – додає Агірре.
Читайте також: Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
Джерело: newsyou.info
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
10:52Як готувати на сковорідці з гарячою олією: лайфхак бабусі з мережі
-
10:28Ангел Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в бікіні
-
09:54Як невдачі на роботі впливають на стосунки
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
08:58Чому корицю варто додавати до страв і напоїв
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:31Кінець ї***ого світу: стала відома дата виходу другого сезону серіалу
-
07:51У Tesla виявили масові несправності з батареєю
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
-
07:00Привітання з Днем ріелтора в смс, віршах, прозі і картинках
- 08 жовтня
-
22:42Як вставити нитку в голку: у мережі показали геніальний лайфхак
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
21:48Медики пояснили, кому не варто їсти оливки
-
21:249 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:09Victoria's Secret вперше запросила plus-size модель: фото красуні
-
20:40Три фільми, які тримають у напрузі до останніх хвилин
-
20:14Полякова і Кароль помінялися образами на Танцях з зірками: відео
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
19:23Популярний американський серіал продовжили ще на один сезон
-
19:109 жовтня – Всесвітній День пошти 2019: привітання і картинки на свято
-
18:56Гороскоп на 9 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:40Дослідження показало, що 96% діпфейків – це фальшиві порноролики
-
18:15У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну
-
17:52Як правильно доглядати за волоссям восени
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
- 08 жовтня
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
-
10:25ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
07:14Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави
- 06 жовтня
-
21:25Науковці з'ясували, що буде, якщо відмовитися від Facebook на тиждень
-
19:55У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів
-
17:45Дівчина тижня: гаряча українка Тетяна Кодзаєва, яка стала найвпливовішою у світі блогеркою
-
16:00Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
19:15Як виглядає Геля без Сердючки: фото
-
16:21Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
-
12:28Які фрази у жодному випадку не можна казати знакам Зодіаку
Радіо Максимум › Новини › Їжа ›