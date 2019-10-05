Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото

Зі смачного гарбуза ви можете приготувати як перші, другі, так і десертні страви, прості й складніші. Рецептів приготування страв з гарбуза існує безліч! Як готувати гарбуз – вирішувати вам, адже зіпсувати його взагалі дуже складно.

Суп-пюре Помаранчева радість з гарбузом і молоком

Інгредієнти:

Філе індички 30 г

Гарбуз 50 г

Картопля 30 г

Морква 30 г

Цибуля ріпчаста 30 г

Молоко 150 мл

Вода питна чиста 200 мл

Як зварити суп-пюре з гарбуза

Як приготувати суп з гарбузом і молоком:

Промиваємо шматочок м'яса, нарізаємо його. Заливаємо водою і ставимо на вогонь. Готуємо овочі. Нарізаємо картоплю, очищаємо і нарізаємо гарбуз, дрібно нарізаємо цибулю. Моркву можна просто кружечками порізати. Додаємо картоплю до м'яса індички через 10 хвилин. Через 5 хвилин всипаємо гарбуз. Ще через 5 хвилин закидаємо моркву і цибулю. Вливаємо молоко. Чекаємо того моменту, коли гарбуз і морква будуть готові. Знімаємо суп з гарбузом з вогню. Все перебиваємо блендером. Наливаємо в суп з гарбузом трохи олії (за бажанням). Навіть без солі такий суп-пюре з гарбузом і молоком просто чудовий за смаком!

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Осінній смузі з обліпихою і гарбузом

Інгредієнти:

Гарбуз 150 г

Обліпиха свіжа 100 г

Банан 1 шт. (150 г)

Мед 1-2 ст. ложки

Кориця мелена

Вода 100 мл

ГАРБУЗОВИЙ СМУЗІ

Як приготувати вітамінний смузі з гарбузом:

Помістіть промиті ягоди обліпихи в блендер. Налийте туди ж 50 мл кип'яченої (або чистої питної) води. Подрібнюйте ягоди на невеликій швидкості 2 хвилини. Якщо немає блендера, то можна перетерти ягоди через сито. За допомогою сита відокремте обліпиховий сік від макухи. Вилийте сік обліпихи знову в блендер. Гарбуз наріжте шматочками і зваріть на пару. (Зручно це робити в мультиварці, на пару, протягом 5-7 хвилин.) Банан наріжте великими шматочками. Додайте до обліпихового соку банан, мед і щіпку меленої кориці. Влийте решту води. Викладіть в чашу блендера гарбуз. (Якщо мед густий, то гарбуз можна повністю не охолоджувати, так він розійдеться швидше.) Всі компоненти перебийте блендером до однорідності. Смузі з гарбуза, обліпихи і банана перелийте в келихи і відразу ж подавайте гарбузово-обліпиховий смузі, присипавши зверху корицею.

Гарнір з печеного гарбуза

Інгредієнти:

Гарбуз 6 склянок

Родзинки 0,25 склянки

Мед 1 ст. л.

Каррі порошок 0,5 ч. л.

Оливкова олія ​​1 ст. л.

Кінза свіжа (рубана) 2 ст. л.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений

Запечений гарбуз

Як приготувати гарнір з гарбуза:

Включити духовку для попереднього розігрівання до 250 градусів. Гарбуз скласти у велику миску, збризнути оливковою олією, посолити і поперчити за смаком. Викласти гарбуз на деко одним шаром, помістити в духовку, запікати близько 10 хвилин, до м'якого стану. Готовий гарбуз змішати з родзинками, медом, порошком каррі і кінзою. Подавати гарнір з гарбуза до м'яса або птиці.

Деруни з гарбуза

Інгредієнти:

Гарбуз 200 г

Яйце 1 шт.

Цибуля ріпчаста 0,5 шт.

Борошно 0,5 ст. л.

Олія соняшникова 30 мл

Сіль за смаком

Перець чорний мелений

Деруни з гарбуза

Як приготувати гарбузові деруни:

Гарбуз очистити від шкірки і насіння. Натріть гарбуз на великій тертці. Перекладіть натертий гарбуз в миску, додайте яйце і нарізану маленькими кубиками цибулю. Всипте сіль, чорний мелений перець і борошно. Перемішайте. На пательні розігрійте олію. Викладайте гарбузову масу на пательню столовою ложкою на зразок оладок. Смажте деруни на середньому вогні. Коли деруни з гарбуза підсмажаться знизу, переверніть їх і смажте також до рум'яної скоринки. Таким чином обсмажте деруни з усієї гарбузової маси. Подавайте гарбузові деруни зі сметаною.

Смажений гарбуз з часником

Інгредієнти:

Гарбуз 0,5 кг

Борошно 2 ст. ложки

Зелень петрушки 0,25 пучка

Часник 1-2 зубки

Сіль 1-2 щіпки

Перець чорний мелений 1-2 щіпки

Олія ​2-3 ст. ложки

Сметана (або майонез)

Гарбуз з часником смажений

Як приготувати гарбуз з часником:

Гарбуз вимити, очистити від шкірки, нарізати невеликими скибочками, шириною близько 7 см. Нарізаний скибочками гарбуз посолити, поперчити за смаком. Потім кожну скибочку обваляти в борошні. На пательні розігріти олію. Викласти підготовлені скибочки гарбуза і на середньому вогні обсмажити з двох сторін, добре підрум'янивши. Спочатку обсмажувати з одного боку близько 2-х хвилин, а потім акуратно перевернути і обсмажувати з іншого боку ще приблизно 1 хвилину. Включити духовку, розігріти її до 180 градусів. Всі обсмажені скибочки гарбуза скласти на пательню (підходить для духовки). Потім пательню з гарбузом поставити в гарячу духовку до повної готовності гарбуза (приблизно на 15 хвилин). Часник очистити і потовкти. Зелень петрушки посікти. Змішати рубану зелень з товченим часником. Викласти гарячий гарбуз порційно на тарілки, посипати часником із зеленню, додати сметану.

Запіканка з рису і гарбуза

Інгредієнти:

Гарбуз 1 кг

Молоко 3 склянки

Рис 0,75 склянки

Яйця 5-6 шт.

Масло вершкове 5 ст. ложок

Цукор 0,5 склянки (за смаком)

Сухарі мелені 50 г

Рецепт запіканки з гарбуза

Як приготувати гарбузову запіканку:

Гарбуз очистити від шкірки і дрібно нарізати. Гарбуз помістіть в каструлю, влийте 200-300 г води, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні до тих пір, поки гарбуз не стане м'яким. Рис необхідно добре промити. Додайте промитий рис. Додайте молоко, доведіть до кипіння і варіть 20-25 хв. на невеликому вогні. Після цього масу охолодіть, покладіть яйця, розтоплене вершкове масло, цукор і ретельно перемішайте. Увімкніть духовку. Форму змастіть маслом і посипте меленими сухарями. Масу викладіть у форму, змащену маслом, посипану меленими сухарями. Форму поставте в духовку на середню полицю, випікайте запіканку з гарбузом і рисом в духовці при температурі 180 градусів до золотистої скоринки (близько 30-35 хвилин). Запіканка з рису і гарбуза готова.

"Спагеті" з гарбуза з томатним соусом

Інгредієнти:

Гарбуз 2 кг

Помідори свіжі 2 склянки

Гриби печериці 1 склянка

Перець болгарський 1 склянка

Морква 1/2 склянки

Цибуля 1/4 склянки

Італійські трави 1 ч. л.

Чорний мелений перець

Оливкова олія

Часник

Томатний соус 450 г

Пармезан (подрібнений)

Сіль за смаком

Спагеті з гарбуза

Як приготувати "спагеті" з гарбуза:

Гарбуз розрізати навпіл горизонтально, видалити насіння і волокно. Покласти половинки гарбуза в мікрохвильову піч, накрити і готувати до м'якого стану, 14-16 хвилин. Тим часом у великій пательні на середньому вогні розігріти оливкову олію, висипати на розігріту пательню помідори, гриби, болгарський перець, моркву, цибулю, сіль, трави і чорний мелений перець. Готувати, помішуючи, на середньо-слабкому вогні, до м'якого стану овочів, 6/8 хвилин. Потім додати в пательню часник і готувати ще близько 1 хвилини. Викласти томатний соус, готувати, помішуючи, 1 хвилину. Коли запечений гарбуз охолоне для того, щоб його можна було взяти руками, дістати його з мікрохвильовки. Виделкою шкребти по м'якоті запеченого гарбуза таким чином, щоб виходили своєрідні "спагеті". Викласти ці довгі гарбузові спагеті на тарілку і полити томатним соусом з пательні. За бажанням посипати страву сиром.

Суп з гарбуза з куркою

Інгредієнти:

М'ясо куряче (для бульйону) 300 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Морква 1 шт.

Перець болгарський червоний 1 шт.

Гарбуз 300 г

Сіль за смаком

Коріандр мелений

Перець чорний мелений

Олія ​​для смаження

Для сухариків:

Хліб білий 2-3 шматочки

Оливкова олія ​​1 ст. ложка

Трави прованські сухі 1 щіпка

Запашний гарбузовий суп

Як приготувати гарбузовий суп з куркою:

Приготувати курячий бульйон. Для цього куряче м'ясо вимити, видалити шкіру, скласти в каструлю. Залити холодною водою і поставити варити. Коли вода закипить, зняти піну, додати очищену цибулину і варити курячий бульйон до готовності на повільному вогні, 35-45 хвилин, не допускаючи активного кипіння. Коли бульйон звариться, шумівкою витягнути курку і відокремити м'ясо від кісток. Гарбуз очистити і нарізати кубиками. Очистити моркву і перець, теж нарізати. У пательні розігріти трохи олії, обсмажити овочі 5-7 хвилин. Потім перекласти овочі в сотейник. Приправити сіллю і спеціями. Залити овочі процідженим гарячим бульйоном і поставити варити до м'якості. Коли овочі зваряться, довести їх до стану пюре за допомогою блендера. Густоту супу-пюре можна регулювати, додаючи курячий бульйон. Для приготування сухариків нарізати хліб невеликими шматочками. Перекласти на пательню, збризнути олією, посипати спеціями і посушити на середньому вогні до золотистого кольору. Щоб сухарики не підгоріли, їх потрібно періодично перемішувати. Готові сухарики перекласти в миску. У тарілки викласти куряче м'ясо, налити суп-пюре, додати сметану і зелень і подавати. Суп-пюре з гарбуза з куркою готовий. Смачного!

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