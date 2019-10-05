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Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото

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Як смачно приготувати гарбуз - фото 1
Як смачно приготувати гарбуз / maximum.fm

Зі смачного гарбуза ви можете приготувати як перші, другі, так і десертні страви, прості й складніші. Рецептів приготування страв з гарбуза існує безліч! Як готувати гарбуз – вирішувати вам, адже зіпсувати його взагалі дуже складно.

Суп-пюре Помаранчева радість з гарбузом і молоком

Інгредієнти:

  • Філе індички 30 г
  • Гарбуз 50 г
  • Картопля 30 г
  • Морква 30 г
  • Цибуля ріпчаста 30 г
  • Молоко 150 мл
  • Вода питна чиста 200 мл
Як зварити суп-пюре з гарбуза - фото 359735
Як зварити суп-пюре з гарбуза

Як приготувати суп з гарбузом і молоком:

  1. Промиваємо шматочок м'яса, нарізаємо його. Заливаємо водою і ставимо на вогонь. Готуємо овочі. Нарізаємо картоплю, очищаємо і нарізаємо гарбуз, дрібно нарізаємо цибулю. Моркву можна просто кружечками порізати.
  2. Додаємо картоплю до м'яса індички через 10 хвилин. Через 5 хвилин всипаємо гарбуз. Ще через 5 хвилин закидаємо моркву і цибулю. Вливаємо молоко. Чекаємо того моменту, коли гарбуз і морква будуть готові. Знімаємо суп з гарбузом з вогню.
  3. Все перебиваємо блендером. Наливаємо в суп з гарбузом трохи олії (за бажанням). Навіть без солі такий суп-пюре з гарбузом і молоком просто чудовий за смаком!

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Осінній смузі з обліпихою і гарбузом

Інгредієнти:

  • Гарбуз 150 г
  • Обліпиха свіжа 100 г
  • Банан 1 шт. (150 г)
  • Мед 1-2 ст. ложки
  • Кориця мелена
  • Вода 100 мл
ГАРБУЗОВИЙ СМУЗІ - фото 359736
ГАРБУЗОВИЙ СМУЗІ

Як приготувати вітамінний смузі з гарбузом:

  1. Помістіть промиті ягоди обліпихи в блендер. Налийте туди ж 50 мл кип'яченої (або чистої питної) води. Подрібнюйте ягоди на невеликій швидкості 2 хвилини. Якщо немає блендера, то можна перетерти ягоди через сито.
  2. За допомогою сита відокремте обліпиховий сік від макухи. Вилийте сік обліпихи знову в блендер. Гарбуз наріжте шматочками і зваріть на пару. (Зручно це робити в мультиварці, на пару, протягом 5-7 хвилин.)
  3. Банан наріжте великими шматочками. Додайте до обліпихового соку банан, мед і щіпку меленої кориці. Влийте решту води.
  4. Викладіть в чашу блендера гарбуз. (Якщо мед густий, то гарбуз можна повністю не охолоджувати, так він розійдеться швидше.) Всі компоненти перебийте блендером до однорідності.
  5. Смузі з гарбуза, обліпихи і банана перелийте в келихи і відразу ж подавайте гарбузово-обліпиховий смузі, присипавши зверху корицею.

Гарнір з печеного гарбуза

Інгредієнти:

  • Гарбуз 6 склянок
  • Родзинки 0,25 склянки
  • Мед 1 ст. л.
  • Каррі порошок 0,5 ч. л.
  • Оливкова олія ​​1 ст. л.
  • Кінза свіжа (рубана) 2 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
Запечений гарбуз - фото 359737
Запечений гарбуз

Як приготувати гарнір з гарбуза:

  1. Включити духовку для попереднього розігрівання до 250 градусів.
  2. Гарбуз скласти у велику миску, збризнути оливковою олією, посолити і поперчити за смаком. Викласти гарбуз на деко одним шаром, помістити в духовку, запікати близько 10 хвилин, до м'якого стану.
  3. Готовий гарбуз змішати з родзинками, медом, порошком каррі і кінзою. Подавати гарнір з гарбуза до м'яса або птиці.

Деруни з гарбуза

Інгредієнти:

  • Гарбуз 200 г
  • Яйце 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 0,5 шт.
  • Борошно 0,5 ст. л.
  • Олія соняшникова 30 мл
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
Деруни з гарбуза - фото 359738
Деруни з гарбуза

Як приготувати гарбузові деруни:

  1. Гарбуз очистити від шкірки і насіння. Натріть гарбуз на великій тертці. Перекладіть натертий гарбуз в миску, додайте яйце і нарізану маленькими кубиками цибулю.
  2. Всипте сіль, чорний мелений перець і борошно. Перемішайте.
  3. На пательні розігрійте олію. Викладайте гарбузову масу на пательню столовою ложкою на зразок оладок. Смажте деруни на середньому вогні.
  4. Коли деруни з гарбуза підсмажаться знизу, переверніть їх і смажте також до рум'яної скоринки. Таким чином обсмажте деруни з усієї гарбузової маси. Подавайте гарбузові деруни зі сметаною.

Смажений гарбуз з часником

Інгредієнти:

  • Гарбуз 0,5 кг
  • Борошно 2 ст. ложки
  • Зелень петрушки 0,25 пучка
  • Часник 1-2 зубки
  • Сіль 1-2 щіпки
  • Перець чорний мелений 1-2 щіпки
  • Олія ​2-3 ст. ложки
  • Сметана (або майонез)
Гарбуз з часником смажений - фото 359739
Гарбуз з часником смажений

Як приготувати гарбуз з часником:

  1. Гарбуз вимити, очистити від шкірки, нарізати невеликими скибочками, шириною близько 7 см. Нарізаний скибочками гарбуз посолити, поперчити за смаком.
  2. Потім кожну скибочку обваляти в борошні. На пательні розігріти олію. Викласти підготовлені скибочки гарбуза і на середньому вогні обсмажити з двох сторін, добре підрум'янивши. Спочатку обсмажувати з одного боку близько 2-х хвилин, а потім акуратно перевернути і обсмажувати з іншого боку ще приблизно 1 хвилину.
  3. Включити духовку, розігріти її до 180 градусів. Всі обсмажені скибочки гарбуза скласти на пательню (підходить для духовки). Потім пательню з гарбузом поставити в гарячу духовку до повної готовності гарбуза (приблизно на 15 хвилин).
  4. Часник очистити і потовкти. Зелень петрушки посікти. Змішати рубану зелень з товченим часником. Викласти гарячий гарбуз порційно на тарілки, посипати часником із зеленню, додати сметану.

Запіканка з рису і гарбуза

Інгредієнти:

  • Гарбуз 1 кг
  • Молоко 3 склянки
  • Рис 0,75 склянки
  • Яйця 5-6 шт.
  • Масло вершкове 5 ст. ложок
  • Цукор 0,5 склянки (за смаком)
  • Сухарі мелені 50 г
Рецепт запіканки з гарбуза - фото 359740
Рецепт запіканки з гарбуза

Як приготувати гарбузову запіканку:

  1. Гарбуз очистити від шкірки і дрібно нарізати. Гарбуз помістіть в каструлю, влийте 200-300 г води, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні до тих пір, поки гарбуз не стане м'яким.
  2. Рис необхідно добре промити. Додайте промитий рис. Додайте молоко, доведіть до кипіння і варіть 20-25 хв. на невеликому вогні.
  3. Після цього масу охолодіть, покладіть яйця, розтоплене вершкове масло, цукор і ретельно перемішайте.
  4. Увімкніть духовку. Форму змастіть маслом і посипте меленими сухарями.
  5. Масу викладіть у форму, змащену маслом, посипану меленими сухарями. Форму поставте в духовку на середню полицю, випікайте запіканку з гарбузом і рисом в духовці при температурі 180 градусів до золотистої скоринки (близько 30-35 хвилин). Запіканка з рису і гарбуза готова.

"Спагеті" з гарбуза з томатним соусом

Інгредієнти:

  • Гарбуз 2 кг
  • Помідори свіжі 2 склянки
  • Гриби печериці 1 склянка
  • Перець болгарський 1 склянка
  • Морква 1/2 склянки
  • Цибуля 1/4 склянки
  • Італійські трави 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець
  • Оливкова олія
  • Часник
  • Томатний соус 450 г
  • Пармезан (подрібнений)
  • Сіль за смаком
Спагеті з гарбуза - фото 359741
Спагеті з гарбуза

Як приготувати "спагеті" з гарбуза:

  1. Гарбуз розрізати навпіл горизонтально, видалити насіння і волокно. Покласти половинки гарбуза в мікрохвильову піч, накрити і готувати до м'якого стану, 14-16 хвилин.
  2. Тим часом у великій пательні на середньому вогні розігріти оливкову олію, висипати на розігріту пательню помідори, гриби, болгарський перець, моркву, цибулю, сіль, трави і чорний мелений перець. Готувати, помішуючи, на середньо-слабкому вогні, до м'якого стану овочів, 6/8 хвилин. Потім додати в пательню часник і готувати ще близько 1 хвилини. Викласти томатний соус, готувати, помішуючи, 1 хвилину.
  3. Коли запечений гарбуз охолоне для того, щоб його можна було взяти руками, дістати його з мікрохвильовки. Виделкою шкребти по м'якоті запеченого гарбуза таким чином, щоб виходили своєрідні "спагеті". Викласти ці довгі гарбузові спагеті на тарілку і полити томатним соусом з пательні. За бажанням посипати страву сиром.

Суп з гарбуза з куркою

Інгредієнти:

  • М'ясо куряче (для бульйону) 300 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Перець болгарський червоний 1 шт.
  • Гарбуз 300 г
  • Сіль за смаком
  • Коріандр мелений
  • Перець чорний мелений
  • Олія ​​для смаження

Для сухариків:

  • Хліб білий 2-3 шматочки
  • Оливкова олія ​​1 ст. ложка
  • Трави прованські сухі 1 щіпка
Запашний гарбузовий суп - фото 359742
Запашний гарбузовий суп

Як приготувати гарбузовий суп з куркою:

  1. Приготувати курячий бульйон. Для цього куряче м'ясо вимити, видалити шкіру, скласти в каструлю. Залити холодною водою і поставити варити. Коли вода закипить, зняти піну, додати очищену цибулину і варити курячий бульйон до готовності на повільному вогні, 35-45 хвилин, не допускаючи активного кипіння.
  2. Коли бульйон звариться, шумівкою витягнути курку і відокремити м'ясо від кісток. Гарбуз очистити і нарізати кубиками. Очистити моркву і перець, теж нарізати.
  3. У пательні розігріти трохи олії, обсмажити овочі 5-7 хвилин. Потім перекласти овочі в сотейник. Приправити сіллю і спеціями. Залити овочі процідженим гарячим бульйоном і поставити варити до м'якості.
  4. Коли овочі зваряться, довести їх до стану пюре за допомогою блендера. Густоту супу-пюре можна регулювати, додаючи курячий бульйон.
  5. Для приготування сухариків нарізати хліб невеликими шматочками. Перекласти на пательню, збризнути олією, посипати спеціями і посушити на середньому вогні до золотистого кольору. Щоб сухарики не підгоріли, їх потрібно періодично перемішувати.
  6. Готові сухарики перекласти в миску. У тарілки викласти куряче м'ясо, налити суп-пюре, додати сметану і зелень і подавати. Суп-пюре з гарбуза з куркою готовий. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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