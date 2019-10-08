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Медики пояснили, кому не варто їсти оливки

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Оливки - фото 1
Оливки / jcczhukovka

Оливки багаті вітамінами і мінеральними сполуками, вони цілющі для різних органів і систем людського організму. Однак далеко не всім можна ними ласувати.

Оливки заведено вживати як самостійну страву, як холодну закуску, доповнення до салатів, піци, пасти, їх додають в гарячі страви, солянки, соуси і використовують як смачну прикрасу страв.

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Попри всю користь оливок, ми не рекомендуємо вам їх є у великій кількості, вони містять багато солі і Омега 6-9. Пам'ятайте, якщо з'їсти 3-5 оливок на день – це користь, а ціла банка – вже шкода! Не варто вживати оливки у великій кількості, оскільки в основному люди їдять консервовані оливки, а вони дуже солоні, що може нашкодити здоров'ю. Оливкова олія не можна вживати при холециститі, бо вона має жовчогінні властивості, до того ж, людям, що страждають ожирінням, необхідно вживати її в помірній кількості через високу калорійність.

Крім того, з обережністю необхідно їсти і маслини, так звані чорні оливки, які насправді, є чорненими оливками, обробленими спеціальним розчином. Такий продукт також може завдати шкоди організму.

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Оливки і маслини

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