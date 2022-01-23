Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти

Здоров'я людини залежить від багатьох чинників, серед яких активний спосіб життя та правильне харчування. І серед продуктів обов'язково мають бути ті, у яких є достатній вміст йоду. Чому – читайте далі.

На офіційній сторінці МОЗ у фейсбуці продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Цього разу експерти розповіли, чому кількість йоду в організмі важлива та де його знайти.

І ще: Дієтологи розповіли, як треба харчуватися під час застуди

На що впливає йод:

Відповідає за метаболізм деяких вітамінів

Забезпечує швидкість біохімічних реакцій, обмін жирів та білків

Утворює гормони щитоподібної залози

Впливає на процеси росту клітин

Danijela Prijovic on Unsplash

Які симптоми йододефіциту:

Задуха (особливо відчувається у положенні лежачи)

Складність дихання та ковтання

Сухість шкіри

Втома

Забудькуватість та пригнічений настрій

Розлади травлення

"Насправді симптоми недостатньої активності щитоподібної залози можуть бути доволі різними. Якщо ви маєте подібні ознаки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем – у разі потреби він скерує вас на дообстеження", – наголошують медики.

Яка профілактика йододефіциту?

Зважаючи на те, що людський організм не виробляє йод, то його можна отримати з їжі чи спеціальних медичних препаратів, призначених лікарем.

Jametlene Reskp on Unsplash

Які продукти містять йод:

Молочні продукти

Яйця

Морська риба та водорості

Молюски

Йодована сіль

Соєві продукти

"За даними Інституту медицини США, дорослі чоловіки та жінки для профілактики дефіциту мають вживати 150 мкг йоду на добу. Для прикладу, в одній чайній ложці йодованої солі 250 мкг йоду. Тому тримайте на кухні цей цінний продукт і додавайте до страв", – наголошують фахівці.

Читайте також: Цей сік позитивно впливає на рівень поганого холестерину