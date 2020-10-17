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Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
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13 жовтня компанія Apple презентувала відразу чотири нові iPhone 12. Ми, звичайно ж, переконані, що справжнім хітом продажів буде iPhone 12 mini. І ми знаємо щонайменше 5 причин, чому його можна назвати найкращим смартфоном 2020 року.
iPhone 12 mini – перший смартфон компанії Apple з приставкою mini. Раніше її можна було побачити на фірмових планшетах iPad, комп'ютерах Mac, а також iPod. Розповідаємо, чому цей смартфон можна сміливо назвати найкращим у 2020 році!
Це цікаво: Відомо, в якій країні iPhone 12 коштуватиме найдорожче
1. Розмір
Ще у 2016 році нам показали перше покоління iPhone SE. Фанати компанії тепло зустріли новинку, адже вона була найкомпактнішим смартфоном на той час. Але ані наступного, ані через два роки на ринку так і не з'явився iPhone SE 2.
Після появи iPhone X з монобровою, інсайдери почали загадувати, що саме такий дизайн буде у другої генерації iPhone SE, але так не сталося. Цьогоріч нам показали SE (2020), але це зовсім не те, на що ми очікували. Ну куди годиться смартфон за майже 15К у корпусі від iPhone 8, з однією основною камерою, застарілим дизайном і продуктивністю, яку ми й так ніколи не використаємо.
Напередодні презентації iPhone 12 мережею ширилися чутки, що нам покажуть не три, а відразу чотири версії. І що одна з них отримає екран на 5,4 дюйма. Інсайдери не збрехали. Apple не розчарувала. І лише у 2020 році ми отримали iPhone SE 2, який заслужили.
Гаджет за розміром трішки менший, ніж iPhone SE (2020), а діагональ його екрана – 5,4 дюйма проти 4,7. Тож в епоху гаджетів-гігантів, цей смартфон виглядає просто ідеальним. А його екран – не здаватиметься надзвичайно малим.
2. Потужність
Хай там як, але найменший iPhone 12 компанія Apple не обділила продуктивністю. Всередині нього ховається той же 5 нанометровий топовий процесор Apple A14 Bionic. Ясна річ, що його продуктивність більша, ніж нам необхідно. Але з іншого боку, у кожного з нас залишається простір про запас: упевненість, що за кілька років смартфон не перетвориться на гарбуз.
Єдине, що може нас усіх зупиняти, – скромний акумулятор. Компанія Apple традиційно не назвала місткість вбудованих в смартфони батарей. Але ми то чудово розуміємо, що у компактний корпус багато не впихнеш. Тішить той факт, що смартфон підтримує швидку зарядку. Виробник обіцяє за 30 хвилин поповнити до 50% заряду. Але для цього потрібно буде придбати фірмовий блок живлення. В комплекті ж немає жодного. Але про це ми поговоримо потім.
3. Камери
Тішить, що компактний iPhone 12 mini отримав 2 модулі камери, а не один. Тож не можна назвати його обділеним. Основний на 12 МП з діафрагмою f/1.6 та фокусною відстанню 26 мм може похизуватися фазовим автофокусом, а також оптичною стабілізацією зображення. Ультраширококутний на 120˚ 12-мегапіксельний має скромнішу діафрагму – f/2.4, тож для зйомок в умовах поганого освітлення він традиційно не годиться.
Тож перед нами найкомпактніший камерофон на ринку. Ми вже собі уявляємо, як усі інстаблогери рекомендуватимуть саме його, адже і в руці лежить краще, і в будь-яку кишеню влазить.
4. Ціна
Хай там як, але ціна на новий iPhone 12 mini буде смачною, якщо порівнювати зі "старшими" братами по лінійці. Якщо вірити онлайн-продавцям, то mini коштуватиме від 22 до 25 тисяч гривень. Фінальну ціну ми дізнаємося у листопаді.
Ясна річ, що ця ціна виглядає не настільки апетитною, якби цього хотілося. Але будьмо відвертими. На початках продажів топовий Xiaomi Mi 10 коштував 22 999 гривень. У 2019 році складно було собі уявити, що китайці настільки підкинуть ціни доверху. Тож здорожчання від Apple уже не сприймається так драматично.
Але є одне "але". Нас усіх полюбили! І зробили це під соусом турботи про довкілля. Мовляв, ми хочемо скоротити вуглецевий слід, тож купуйте блок живлення самостійно. Для американців, які дійсно використовують цілу екосистему Apple, у цій новині немає нічого критичного. А от українці сприйняли урізану комплектацію не настільки тепло. Воно й не дивно, адже оригінальна зарядка для iPad, яку нам пропонують купити, коштує 2 199 гривень. Навіщо її купувати? А тому, що в комплекті поставки буде кабель USB Type-C – Lightning. Тобто ваш старий блок живлення можна буде викинути в урну...
5. Підтримка
Останній, але не менш важливий пункт, – підтримка пристроїв. Покупка iPhone 12 mini у 2020 році означає, що щонайменше 4 роки компанія Apple надсилатиме на ваш смартфон оновлення програмного забезпечення. Такими показниками навіть Google зі своїми Pixel похизуватися не може.
Тож, якщо ви купуєте смартфон не на один рік, – покупку iPhone 12 mini можна вважати ідеальною інвестицією. Тим паче, що він прослужить правдою і вірою точно не один, і не два роки.
iPhone 12 mini дійсно заслуговує на звання найкращого смартфона 2020 року. Він не лише може похизуватися топовими характеристиками та крутим дизайном, а й подарує задоволення від використання кожному!
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