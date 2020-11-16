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Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
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Відомий підприємець Айтекін Тенк пояснив, чому інколи робити перерви на лінь – це хороша ідея, яка приносить результат. Це варто прочитати кожному!
Засновник та СЕО сервісу JotForm Айтекін Тенк регулярно ділиться різноманітними порадами для тих, хто прагне успіху. Тож не дивно, що він не обійшов увагою і поширену думку про те, що потрібно багато і важко працювати для досягнення цілей. Насправді Тенк радить не нехтувати бездіяльністю. У якості прикладу він розповів одну байку про крокодилів.
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Якось молодий крокодил прийшов до старого і вирішив спитати, як йому вдалось стати найбезжаліснішим мисливцем на всій річці. Але старий нічого не відповів і просто дрімав у воді. Тому юний вирішив показати себе у всій красі і весь день витратив на те, щоб упіймати маленького журавля та кілька рибин. Своїми результатами він хотів похизуватись перед старим, але той і далі залишався на своєму місці. Змінилось лише одне: тепер поряд стояла велика антилопа, яка й не помітила, що за мить вона стала жертвою старого спокійного крокодила. Тоді молодий спитав у старого, як його це вдалось, і відповідь була просто "Я просто нічого не робив".
І ця історія є яскравим прикладом того, що часто люди поводяться, як молодим: витрачають всі сили на те, щоб працювати, вигадувати, робити щось. Але далеко не всі розуміють, що зайнятість та успіх це зовсім не синоніми. зате вона стала обов'язковою умовою сучасного життя, адже всі хочуть мати статус та не насолоджуватись надбаннями. Проте навіть відомі науковці та підприємці регулярно знаходять час для байдикування.
Ще під час очолення корпорації Microsoft Білл Гейтс двічі на рік брав собі тиждень часу на роздуми, а не на відпустку. І це зовсім не жарт, адже цей час він присвячував думкам, не пов'язаним з бізнесом, а також навіть не бачився ні з ким зі своїх близьких для друзів. І левова частина успіху Microsoft – це саме наслідок тих ідей, які прийшли у моменти ліні.
Звісно ж, не варто копіювати спосіб Гейтса, адже навряд чи вдасться на тиждень розпрощатись з усіма, але можна хоча б на вихідних відпочивати від технологій та провести час з найголовнішою людиною у вашому житті – з вами самими. Дозволяйте собі забувати про рутину, дайте собі шанс вигадувати щось нове, згадувати старе та просто думати про все.
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