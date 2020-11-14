Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку

Вчені підрахували: більше половини наших розмов – плітки. Замість того, щоб поговорити про мистецтво або поділитися кулінарними рецептами, ми з величезним задоволенням обговорюємо оточуючих. Виявляється, це корисно!

Невимушено розмовляючи, ми знімаємо стрес, проявляємо винахідливість, тренуємо спостережливість. Тільки робити це треба з розумом!

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Хто ж з нас не любить потеревенити! Та тільки пліткарями вважають далеко не всіх. Так називають лише тих, хто дозволяє собі образливі висловлювання про когось, намагається принизити людину в очах оточуючих. Таких людей всі уникають: хто ж хоче стати об'єктом глузувань! Умій берегти чужі таємниці. Як би ти не хотів поділитися приголомшливою новиною, якщо дав слово мовчати, тримай його! Інакше втратиш довіру і в результаті опинишся на самоті. Знай, кому що сказати. Спритні пліткарки за допомогою сарафанного радіо добувають корисні факти. І можуть вивудити їх навіть з шефа. Але ніколи не перемивають кісточки тим, з ким їх візаві у близьких стосунках. Будь в курсі подій. Часто темою пересудів стають знаменитості: актори, співаки. Щоб підтримати розмову, треба хоч якось орієнтуватися у світі зірок. Збуджуй інтерес. Пікантна, але мляво подана новина не принесе слухачеві великого задоволення. Піднось чутки ефектно: двозначні натяки, багатозначні паузи. У мережі будь пильним. Генеральний директор влаштував прочуханку твоєму начальнику? Ну як тут не посміятися! І просто не терпиться повідомити про це колезі, якого цей козел звільнив майже ні за що. Ти розміщуєш новину на Фейсбуці, нехай всі знають! Стоп! А чи хочеш ти, щоб це знав твій шеф? Не виходь з кола. Знайомі або колеги бурхливо обговорюють тему, яка тобі не близька? Або тобі просто сьогодні не хочеться вносити свою лепту в загальний котел пліток? Ти маєш право залишитися в стороні. Але зовсім відриватися від колективу не варто.

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