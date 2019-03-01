Чому довге знайомство підвищує рівень агресивності

Фахівці з'ясували, що тривале знайомство породжує агресію серед риб. Вчені спостерігали за поведінкою невеликих рибок, яких часто розводять в акваріумах.

Для дослідників ці рибки цікаві тим, що вони виробляють генетично ідентичних собі особин. Саме ця особливість дозволила вченим визначити, наскільки сильно на поведінку риб впливає довге знайомство, а не будь-які інші фактори, наприклад, близька спорідненість.

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У житті в групі є свої переваги: ​​для багатьох видів тварин так простіше захищатися від ворогів, добувати їжу і обирати партнерів. Однак є і зворотна сторона: старі знайомі можуть просто набриднути. Фахівці спостерігали за поведінкою кількох груп риб: одні жили в одному акваріумі лише добу, інші були знайомі один з одним тиждень і три тижні. У кожен акваріум вчені кидали корм і спостерігали, як змінюється активність рибок. Виявилося, що найбільш агресивно по відношенню один до одного вели себе рибки, які довше жили разом.

Як відзначають вчені, в природних умовах рибки завжди можуть приєднатися до нової групи, якщо рівень напруженості серед "старих знайомих" виявиться занадто великим.

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