Граціозного орла зняли в сповільненій зйомці: ефектне відео

Група блогерів YouTube-каналу The Slow Mo Guys опублікувала новий сюжет, в якому показала птахів в сповільненій зйомці. Зокрема, в відео показані рухи золотого орла і колібрі в усіх деталях і подробицях.

Завдяки сповільненій зйомці вдалося розгледіти незвичайні речі, як наприклад моргання орла убік завдяки спеціальній мембрані, або так званого третьої повіки.

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Також показані в сюжеті показали маленьких колібрі, які повільно пурхають над імпровізованими квітами.

Відео за два дні набрало в мережі понад мільйон переглядів.

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