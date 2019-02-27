Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото

Коти не у захваті від походів до ветеринарів, як і люди не поспішають до стоматологів. Однак лише домашні улюбленці можуть креативно сховатися вже у кабінеті. Зацініть!

Кожен власник тварин знає, що і коти, і собаки відчувають наближення зустрічі з ветеринаром. Інколи буває вже надто пізно, але пухнастики все одно намагаються будь-якими способами уникнути лікаря. Це варто побачити:

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