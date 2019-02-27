Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото

  • 72
Ці коти ховаються від лікарів - фото 1
Ці коти ховаються від лікарів / zefirka

Коти не у захваті від походів до ветеринарів, як і люди не поспішають до стоматологів. Однак лише домашні улюбленці можуть креативно сховатися вже у кабінеті. Зацініть!

Кожен власник тварин знає, що і коти, і собаки відчувають наближення зустрічі з ветеринаром. Інколи буває вже надто пізно, але пухнастики все одно намагаються будь-якими способами уникнути лікаря. Це варто побачити:

І ще: Ваш кіт схожий на вас: пояснення вчених

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310427

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310428

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310429

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310430

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310431

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310432

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310433

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310434

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310435

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310436

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310437

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310438

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310439

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310440

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310441

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310442

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310443

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310444

Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото - фото 310445

Читайте також: Жінка не стримала сліз, спостерігаючи за поведінкою собаки, якого прихистила

Джерело: zefirka
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 932
Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
  • 25 лютого, 12:13
  • 555
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1257928
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл