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Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців

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Чому з віком час йде швидше - фото 1
Чому з віком час йде швидше / Luke Chesser on Unsplash

У багатьох людей буває відчуття, що час почав рухатись значно швидше з віком. Здавалося б, що у дитинстві літо було довшим, а зараз важко помітити, як спекотний сезон вже залишився позаду. Але й для цього явища у науковців є пояснення.

Дослідники розповіли, чому дорослішання для багатьох асоціюється з пришвидшенням плину часу. Науковець Адіарн Беджан з Дюкського університету пояснює це тим, що у міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово уповільнюється. Тому і виникає тимчасова невідповідність у спогадах, наче колись час йшов повільніше, пише studyfinds.

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Якщо говорити простіше, то це уповільнення через вік призводить до прискореного сприйняття часу.

Люди часто дивують тому, як багато вони пам'ятають з днів, що, здавалося, тривали вічно в їхній молодості. Річ не у тому, що їхній досвід був набагато глибшим чи більш значущим, просто він доволі швидко оброблявся, – розповідає вчений.

Milad Fakurian on Unsplash - фото 513122
Milad Fakurian on Unsplash

Під час дорослішання нерви та нейрони у нашому мозку теж розвиваються, збільшуються та стають складнішими. Тож і нові нейронні сигнали (спогади) мають довший шлях для подорожі, аніж в юності. Нерви також погіршуються з віком, уповільнюючи потік сигналів у розумі. Тому обробка нових уявних образів та спогадів займає більше часу.

Сьогодні відрізняється від минулого, бо змінилось мислення, а не тому, що чийсь годинник вже дзвенить. Здавалося, що в молодості дні тривають довше, бо молодий розум отримує більше образів протягом одного дня, ніж той самий розум у старості, – додає Беджан.

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