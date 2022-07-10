Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів

Вправа для того, щоб позбутись гніву та роздратування / Nathan Dumlao on Unsplash

Не існує людей, які не стикались з дратівливістю. Але чимало хто не може її побороти повністю, щоб не зашкодити собі чи іншим. Тому ловіть корисну вправу від психологів, яка дозволить впоратись з дратівливістю.

Дратівливість може виникати з різних причин: втома, стрес, певні події, хвороби. У такому стані люди негативно реагують навіть на ті ситуації, які не вимагають цього. Тому психологиня Галина Волошина поділилась порадами, як побороти дратівливість.

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Є три способи впоратись зі станом дратівливості:

Фізична активність Усвідомленість Розслаблення

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Саме з останнім пунктом допоможе вправа під назвою "Тимчасове місце для релаксації". Її корисно робити не лише тоді, коли ви вже розгнівані, а й просто для покращення самопочуття.

Спершу знайдіть спокійне місце, де ніхто не буде вас діймати. Зосередьтесь на власному диханні: повільно вдихніть через ніс, затримайте дихання на п’ять секунд, а потім дуже повільно видихніть через рот. Зробіть щонайменше 5 повторів. Після цього повільно зачитайте наступний текст та відповідайте на кожне з запитань. Психолог радить записати його на диктофон, щоб потім провести вправу з заплющеними очима для максимального ефекту.

Тепер уявіть своє тимчасове місце для релаксації, яке воно? Що ви там бачите? Що чуєте?

Зосередьтеся на відчуттях: які запахи та смаки відчуваєте?

Зосередьтеся на своїх почуттях у цю мить: радість, спокій, затишок? Що б ще хотіли додати у своєму місце релаксації?

Вигадайте слово або фразу, яку могли б використовувати, щоб при необхідності перенестись у це місце.

Усвідомлення своїх емоцій може допомогти зменшити їхню силу впливу, тому що ви не засуджуєте емоції або свою поведінку, замість цього просто спостерігаєте. Регулярні вправи на релаксацію та усвідомленість допоможуть вам заспокоювати своє тіло, коли воно реагує на легкі ознаки дратівливості або гніву. Коли тіло розслаблене, дратівливість та гнів слабші, а отже їх легше контролювати, – пояснює психолог.

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