Чому дієтологи рекомендують з'їдати фрукти повністю

Ігнорування корисних продуктів впливає не тільки на психологічний стан, але і на зміну біохімії мозку. Особливо це стосується фруктів.

Група дієтологів і біологів з декількох університетів США представила дослідження, присвячене взаємозв'язку між окремими харчовими звичками і психологічним станом чоловіків і жінок.

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Як вдалося встановити фахівцям, такі звички можуть впливати не тільки на психологію, але навіть на зміну біохімії мозку.

Вчені відзначають, що ігнорування в раціоні овочів і фруктів або ж їх невелике споживання призводить до ризику розвитку депресивних захворювань. І депресії загрожують більшою мірою чоловікам через гормональні відмінності. Дієтологи наполягають на тому, що фрукти необхідно вживати не в складі будь-яких страв, а повністю.

Стиглі фрукти

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