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Чому діти вибирають нездорову їжу і як це виправити

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Чому діти люблять шкідливу їжу - фото 1
Чому діти люблять шкідливу їжу

Батьки часто скаржаться на те, що діти відмовляють від корисних смаколиків на користь солодощів. Тому учені вирішили дослідити, чому юні люди надають перевагу саме такій їжі.

Американські дослідники виявили, що ставлення дітей до здорової їжі формується не лише від того, що готують для них батьки, а й від того, що ж самі дорослі їдять. Для цього учені вивчали основну динаміку харчових вподобань батьків і те, як вони передаються дітям. Прикладом був звичайний сімейний обід.

І ще: Названа оптимальна перерва між прийомами їжі

"Якщо батьки надають перевагу солодким, жирним та соленим продуктам, то це впливає на кількість нездорової їжі, яку вони дають дітям упродовж тижня. Це вже впливає на вподобання дітей у трапезі", пояснює глава дослідження професор Беттіна Корнуелл з Університету штату Орегон.

Виявилось, що пропозиції зі шкідливими смаколиками для дітей 3-5 років позначаються на їхніх смаках та зменшують шанси на любов до овочів.

Чому діти люблять шкідливу їжу - фото 419967
Чому діти люблять шкідливу їжу

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Джерело: medikforum
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