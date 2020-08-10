На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому діти вибирають нездорову їжу і як це виправити
-
- 21
Батьки часто скаржаться на те, що діти відмовляють від корисних смаколиків на користь солодощів. Тому учені вирішили дослідити, чому юні люди надають перевагу саме такій їжі.
Американські дослідники виявили, що ставлення дітей до здорової їжі формується не лише від того, що готують для них батьки, а й від того, що ж самі дорослі їдять. Для цього учені вивчали основну динаміку харчових вподобань батьків і те, як вони передаються дітям. Прикладом був звичайний сімейний обід.
І ще: Названа оптимальна перерва між прийомами їжі
"Якщо батьки надають перевагу солодким, жирним та соленим продуктам, то це впливає на кількість нездорової їжі, яку вони дають дітям упродовж тижня. Це вже впливає на вподобання дітей у трапезі", – пояснює глава дослідження професор Беттіна Корнуелл з Університету штату Орегон.
Виявилось, що пропозиції зі шкідливими смаколиками для дітей 3-5 років позначаються на їхніх смаках та зменшують шанси на любов до овочів.
Це цікаво: 5 дуже простих звичок довгожителів з Японії
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
12:24Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото)
-
11:54Чому діти вибирають нездорову їжу і як це виправити
-
11:19Кіт, який намагається танцювати, підкорив мережу (відео)
-
10:50Чому йогурт не варто їсти вранці
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:14Привітання з Днем ангела Ірини 2020: побажання і картинки на іменини
-
09:59Протести в Білорусі: свавілля силовиків і відсутність інтернету
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
08:51Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото)
-
08:21Ефектна фітнес-тренерка показала розкішні форми на відпочинку
-
07:48Як часто потрібно займатися сексом, аби почуватися щасливими
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
21:51Учені знайшли спосіб ефективніше вивчати іноземні мови
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:2510 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Рідкісний Ferrari 1967 року продають за 3 мільйони доларів
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
19:49Учені розповіли, чому одноразові бритви так швидко тупляться
-
19:22Наберіться терпіння: роботу над спецвипуском ДРУЗІв вкотре перенесли
-
18:525 наслідків постійного перебування під кондиціонером
-
18:22Гороскоп на 10 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Робінове побажання: дивіться трейлер документального фільму про Робіна Вільямса
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
16:47Cadillac представила свій перший електричний позашляховик
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
15:20VIDVERTO – фіналісти Української пісні 2020: що відомо про рок-гурт
-
13:21Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
- 08 серпня
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії