Чому деякі люди постійно почуваються голодними: пояснення науковців

Багато людей постійно почуваються голодними, і ось чому

Дослідження показують, що метаболічна різниця, яка знижує рівень цукру в крові через кілька годин після їжі, робить деяких людей голоднішими, ніж інші. І це може вкрай негативно вплинути на їхню фігуру, переконані науковці.

Учені виявили, що "голодні" зазвичай з'їдають на 312 калорій більше за день. А ще вони чекають на пів години менше між їдою, ніж "ситі". Усе це, пише Medikforum, призводить до збільшення ваги. Це означає, що деякі люди постійно відчувають голод і щосили намагаються схуднути.

Це цікаво: Ці натуральні жироспалювачі допоможуть швидко схуднути

У дослідженні, проведеному університетами, у тому числі Королівським коледжем Лондона, відстежувався рівень цукру в крові, толерантність до глюкози, сон, активність та почуття голоду. В іншому дослідженні вивчалися піки цукру в крові приблизно через дві години після їжі, але вчені виявили, що дехто спостерігає провали між двома та чотирма годинами пізніше.

У людей, які їли ту саму їжу, спостерігалися значні відмінності у рівні цукру в крові, без будь-яких інших кореляцій у даних, хоча у чоловіків спостерігалися сильніші падіння, ніж у жінок.

Учені дійшли висновку, що поєднання вашого унікального метаболізму, вибору їжі та рівня активності визначає, чи будете ви переїдати.

Професор Ана Вальдес з Ноттінгемського університету сказала: "Кілька сотень додаткових калорій щодня означає збільшення ваги на кілька кілограмів на рік".

Щоб не переїдати та не набирати зайвого, ми рекомендуємо налягати на білок, клітковину, а також уникати "порожніх" вуглеводів. Тож від печива або тістечок краще відмовитися, якщо вам захотілося попоїсти.

Читайте також: Названа найкорисніша кава для здоров'я серця