Названа найкорисніша кава для здоров'я серця

Звичка випивати горня кави вранці непогана – напій сприятливо впливає на головний мозок. А як зробити улюблений напій максимально корисним?

Сьогодні існує велика кількість способів приготувати каву. Деякі з них вважаються кориснішими, а інших краще уникати, пише inc.

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Наприклад, в ході одного з досліджень було встановлено, що найкраще віддати перевагу фільтрованій каві. Проте, на думку дієтологів, найкориснішою буде кава без цукру.

Фахівці також радять трохи змінити звичний спосіб приготування кави. Зокрема замість вершків можна використовувати знежирене молоко, відмовитися від сиропів або збитого топінгу.

Спостереження показують що регулярне вживання 1-2 горнят чорної кави без цукру та вершків має позитивний вплив. Така кава знижує ризик розвитку цукрового діабету у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Це стосується і меленої кави, і розчинної. Кофеїн допомагає покращити когнітивні здібності та позитивно впливає на судини. Він стимулює дихальні та судинно-рухові центри в довгастому мозку, підвищує працездатність.

Названа найкорисніша кава для здоров'я серця

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