Чому чоловіки більш схильні до ігроманії

Чоловіки можуть генетично бути схильні до ігроманії / Gfycat

Жіночий і чоловічий мозок по-різному реагує на ігри.

Китайські вчені з'ясували, що чоловіки більш уразливі до ігрової залежності.

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Фахівці проаналізували магніторезонансні томографії мозку ігроманів. Виявилося, що комп'ютерні ігри стимулюють частину мозку, яка відповідає за імпульсивність. Але відбуваються такі зміни тільки у чоловіків. Доктор Явен Сунь, яка очолює дослідження, припустила, що чоловіки можуть генетично бути схильні до ігроманії. Причиною тому може бути високий рівень тестостерону в організмі чоловіків.

Раніше вчені звернули увагу на те, що люди, які займаються точними науками або задіяні в сфері технологій, в середньому мали вищий показник систематизації, ніж ті, хто вибрали для себе іншу кар'єру.

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