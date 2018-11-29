Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Чому чоловіки більш схильні до ігроманії

  • 13
Чоловіки можуть генетично бути схильні до ігроманії - фото 1
Чоловіки можуть генетично бути схильні до ігроманії / Gfycat

Жіночий і чоловічий мозок по-різному реагує на ігри.

Китайські вчені з'ясували, що чоловіки більш уразливі до ігрової залежності.

І ще: Чому чоловікам категорично не можна пропускати сніданки

Фахівці проаналізували магніторезонансні томографії мозку ігроманів. Виявилося, що комп'ютерні ігри стимулюють частину мозку, яка відповідає за імпульсивність. Але відбуваються такі зміни тільки у чоловіків. Доктор Явен Сунь, яка очолює дослідження, припустила, що чоловіки можуть генетично бути схильні до ігроманії. Причиною тому може бути високий рівень тестостерону в організмі чоловіків.

Раніше вчені звернули увагу на те, що люди, які займаються точними науками або задіяні в сфері технологій, в середньому мали вищий показник систематизації, ніж ті, хто вибрали для себе іншу кар'єру.

Читайте також: Чому жінкам не можна працювати вночі

Джерело: sciencedaily
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 514
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 544
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 830171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука