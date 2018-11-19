Чому чоловікам категорично не можна пропускати сніданки

За даними дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Circulation, пропуск сніданку веде до проблем з серцем у чоловіків, – зокрема, це підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Учені встановили: серед тих, хто ніколи не снідає, ризик виникнення ішемічної хвороби серця на 27% вищий, ніж у тих, хто ігнорує ранній прийом їжі.

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Автори праці, співробітники Гарвардського університету, проаналізували дані про чоловіче здоров'я, зібрані за 16 років. За цей період вчені вивчали, як змінюється здоров'я в учасників, 27 тисяч чоловіків-лікарів у віці від 45 до 82 років. Виявилося, що за час дослідження серед учасників було зафіксовано понад півтори тисячі випадків ішемічної хвороби серця, хоча до початку експерименту ніхто з добровольців не страждав від серцево-судинних захворювань.

Пропуск сніданку може стати причиною появи хвороб серця / The Ritz-Carlton

Дослідження показало, що до хвороби серця у чоловіків веде пропуск сніданку. Вчені з'ясували, що чоловіки, які пропускають сніданок, більш схильні мати шкідливі звички. Наприклад, пропуск сніданку був характерний для курців і малоактивних людей. Також серед них було більше трудоголіків і тих, хто зловживає алкоголем.

"Серед чоловіків, які ніколи не снідають, ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 27 відсотків вищий, ніж у тих, хто їсть вранці", – резюмували вчені.

Ішемічна хвороба серця – гостре або хронічне ураження міокарда, що виникає внаслідок зменшення або припинення постачання серцевого м'яза артеріальною кров'ю, в основі якого лежать патологічні процеси в системі коронарних артерій.

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