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Чому буває важко заснути на новому місці: пояснення вчених

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Сон - фото 1
Сон / theguardian

Нейробіологи вивчили активність мозку під час сну у 17 людей. Добровольці спали у спеціалізованій лабораторії, де відстежувалися ритми головного мозку, рівень кисню, частота серцевих скорочень та дихання, а також рухи уві сні.

Під час сну учасникам дослідження іноді включали аудіозаписи, у яких знайомий чи незнайомий голос вимовляв ім'я самого добровольця, а також два незнайомих імені, пише sciencealert.

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Почувши навіть тихий незнайомий голос, мозок добровольців реагував сильніше, ніж на знайомий. Всього на кілька секунд мозок переходив у стан, що нагадує неспання. "Незнайомі голоси не мають розмовляти з вами вночі, це викликає тривогу", – пояснив автор дослідження.

Цікаво, що реакція мозку на незнайомі голоси змінилася після багаторазового впливу. Це означає, що мозок не тільки отримував нову інформацію під час сну, але й обробляв її, зрештою, приходячи до висновку, що незнайомий шум не становить загрози. Висновки дослідників можуть пояснити, чому на новому місці буває важко заснути.

Чому буває важко заснути на новому місці- фото 494062
Чому буває важко заснути на новому місці

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