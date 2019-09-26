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Штучний інтелект допоможе боротися з депресією

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Техніка дозволить точно виявити причину розладу - фото 1
Техніка дозволить точно виявити причину розладу

Учені з Південно-західного медичного центру Університету Техасу вирішили з'ясувати, чому на деяких пацієнтів антидепресанти не роблять очікуваного впливу. У дослідженні їм допоміг штучний інтелект.

Науковці проаналізували патерни активності мозку 300 добровольців. Серед них були пацієнти, що приймають антидепресанти або плацебо, а також здорові учасники контрольної групи.

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Щоб дослідити реакцію випробовуваних на парадокси, дослідники показували їм суперечливі картинки: наприклад, фотографію розсердженої людини з написом "щастя". Учасникам потрібно було зосередитися тільки на написі.

Також дослідники враховували дані про стан здоров'я добровольців, їх групу крові, спадкові схильності до захворювань. Комп'ютеру вдалося виявити значущі кореляції між активністю мозку учасників, прийомом і впливом таблеток на їх стан.

Штучний інтелект допоможе призначити дієве лікування - фото 357713
Штучний інтелект допоможе призначити дієве лікування

На наступному етапі дослідження вибірку розширять до 2500 осіб з депресією і біполярним розладом. За їх здоров'ям спостерігатимуть протягом 20 років. Так вчені сподіваються краще зрозуміти природу розладів, щоб у клінічній практиці точніше підбирати антидепресанти.

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Джерело: Medical Xpress
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