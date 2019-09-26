Штучний інтелект допоможе боротися з депресією

Учені з Південно-західного медичного центру Університету Техасу вирішили з'ясувати, чому на деяких пацієнтів антидепресанти не роблять очікуваного впливу. У дослідженні їм допоміг штучний інтелект.

Науковці проаналізували патерни активності мозку 300 добровольців. Серед них були пацієнти, що приймають антидепресанти або плацебо, а також здорові учасники контрольної групи.

І ще: Названо фактор, який найбільше пришвидшує старіння

Щоб дослідити реакцію випробовуваних на парадокси, дослідники показували їм суперечливі картинки: наприклад, фотографію розсердженої людини з написом "щастя". Учасникам потрібно було зосередитися тільки на написі.

Також дослідники враховували дані про стан здоров'я добровольців, їх групу крові, спадкові схильності до захворювань. Комп'ютеру вдалося виявити значущі кореляції між активністю мозку учасників, прийомом і впливом таблеток на їх стан.

Штучний інтелект допоможе призначити дієве лікування

На наступному етапі дослідження вибірку розширять до 2500 осіб з депресією і біполярним розладом. За їх здоров'ям спостерігатимуть протягом 20 років. Так вчені сподіваються краще зрозуміти природу розладів, щоб у клінічній практиці точніше підбирати антидепресанти.

Читайте також: Цей спосіб може допомогти побороти переживання перед іспитами