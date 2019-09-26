Суші та цукерки: ці смаколики не варто їсти натщесерце

Далеко не всі продукти можна їсти на голодний шлунок. Таку думку висловили експерти. Вони розповіли від яких страв краще відмовитися натщесерце.

Коли порожній шлунок вже бурчить, хочеться накинутися на ароматні страви з гострими приправами. Але через спеції в шлунку можуть посилитися неприємні відчуття. В животі порожньо, і ніщо не пом'якшує дію спецій.

І ще: Як правильно їсти виноград: з кісточками чи без

Фрукти самі по собі також не вб'ють голод. Цукор, що міститься у фруктах, надходить у кров повільніше, ніж цукор з цукерок, завдяки клітковині, але це не врятує від бажання поїсти. У п'яти крекерах може ховатися до 100 кілокалорій, які ніяк не допоможуть впоратися з голодом.

Корисні цукерки

Суші також не можна їсти натщесерце. У рисі мало клітковини, а від солоного соусу хочеться пити. Але наш мозок плутає спрагу і голод. Намагаючись наповнити одночасно порожній шлунок і заїсти спрагу, ви з'їсте більше. Розплачуватися прийдеться відчуттям тяжкості.

Роли

Читайте також: Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні