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Знаки Зодіаку, яким щастить в особистому житті

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Стосунки - фото 1
Стосунки / marieclaire

Астрологи зазначають, що деякі знаки Зодіаку особливі, їм набагато легше знайти кохання і побудувати сім'ю. З чим це пов'язано?

Терези

На подив легковажні Терези, любителі компліментів і флірту, закохуються до втрати пульсу. Якщо вони знаходять свого обранця, то не бачать більше нікого навколо. А шлюб змінює їх до невпізнання.

І ще: Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку

Терезам протегує Венера, планета любові, щастя і гармонії, тому удача в особистому житті їх переслідує всюди. Вони знайомляться зі своїми другими половинками за збігом незвичайних ситуацій.

Козеріг

Цей знак найуспішніший з представлених. Шлюб для нього це любов, розуміння і вірність. Як правило, Козероги одружуються дуже швидко, часто це може бути ранній шлюб. Але попри це, знак розуміє всю серйозність, тому спочатку він домагається стабільності і стійкого ґрунту під ногами. Козеріг радий складнощам різної спрямованості, він вважає, що вони його тільки загартовують.

Стрілець

Цей знак дуже життєлюбний і прагне до нових вражень. Стрілець любитель курортних романів і не довгих зв'язків. Але він стає найвірнішим і щасливим чоловіком, якщо закохується. Стрілець ставить свою половинку вище за всіх, йому не потрібні друзі, він буде проводити весь свій час з нею.

Знаки Зодіаку, яким щастить в особистому житті - фото 381932

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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