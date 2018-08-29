Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити

Чи можна приборкати чоловіків цих знаків Зодіаку?

Водолій

Чоловік під знаком Водолій дуже любить свою свободу і незалежність. Тому він довго не поспішає пов'язувати себе узами шлюбу. Навіть після весілля Водолій не готовий відмовитися від своїх захоплень і звичного способу життя. У своїй обраниці Водолій знаходить в першу чергу хорошу подругу і загадкову цікаву особистість. Приручити його неможливо, але можна дати йому повну свободу, і він сам буде потребувати вашої уваги.

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Стрілець

Чоловік-Стрілець ніколи не готовий до весілля, але при цьому він приймає рішення одружитися тільки з інтересу. Представники цього знаку Зодіаку ненавидять, коли їх намагаються переробити або хтось намагається обмежити їх свободу. Стрілець є важковловимий чоловіком, але він завжди йде туди, де йому цікаво. Не варто намагатися якось утримати Стрільця. Будьте оптимістичними і цікавими, і він сам набридне вам своєю увагою.

Близнюки

Чоловік під знаком Близнюки – це ще один мінливий, як вітер, представник сильної половини. Близнюки можуть стати розсудливим в тому випадку, якщо їх дружина буде поєднувати в собі кілька образів одночасно: дружина, коханка, подруга.

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