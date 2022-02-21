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Чоловіки vs жінки: дослідники з'ясували, хто швидше освідчується у коханні
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Науковці провели цікаве дослідження і з'ясували, що чоловіки зізнаються у своїх почуттях своїм коханим швидше, ніж жінки. Розповідаємо, скільки ж становить у середньому ця різниця.
Як йдеться у журналі SAGE Journals, що чоловіки кажуть "я тебе кохаю" в середньому через 108 днів – у порівнянні зі 123 днями у жінок. Так різниця в середньому становить 15 днів і на це часто впливають підсвідомі фактори. Учені з'ясували, що чоловіки робили перший крок у шести із семи проаналізованих країн. Єдиним винятком була Франція, де і чоловіки, і жінки з однаковою ймовірністю могли першими заявити про свою пристрасть.
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Дослідники опитали 1092 жінки та 336 чоловіків про поточні чи нещодавні стосунки. Респондентів питали, коли вони почали думати про освідчення, хто з партнерів зробив це першим, скільки часу насправді це зайняло і як це було сприйнято.
Дослідження показало, що чоловіки частіше думали, що закохані приблизно через 70 днів після початку нових відносин на цілий тиждень раніше, ніж партнерка. Потім потрібен ще місяць, щоб набратися сміливості, щоб сказати "я люблю тебе", і обидві статі були однаково щасливі почути ці слова.
Вчені припустили, що діють підсвідомі фактори, що залежать від співвідношення чоловіків і жінок в країнах, що вивчалися – Австралії, Бразилії, Чилі, Колумбії, Франції, Польщі та Великобританії.
У місцях, де чоловіків більше, ніж жінок, ті чоловіки, яким пощастило перебувати у відносинах, зазвичай говорили "я люблю тебе", щоб зупинити конкурента. Дослідження показало, що це, ймовірно, також робиться для прискорення інтимної близькості.
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