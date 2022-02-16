Як вибір піци вказує на ваші вподобання у стосунках: незвичайне дослідження

Як смаки у піці впливають на вибір партнера / Womanizer Toys on Unsplash

Хто б міг подумати, що смаки щодо вибору партнера та піци є доволі схожими. Що ж про ваші уподобання розповість улюблена піца?

Мережа піцерій Domino's вирішила добряче здивувати поціновувачів італійської кухні, адже провела власне дослідження серед британців щодо смаків у піці та виборі потенційної другої половинки, пише Mirror.

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Виявилось, що вибір начинки справді може розповісти значно більше про вас, ніж може здатись спершу. Приміром, поціновувачі пепероні надають перевагу блондинам, як Тейлор Свіфт чи Раян Рейнольдс. А от прихильники піци з великою кількістю м'яса частіше обирають рудоволосих, як Емма Стоун або Руперт Грінт.

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А от ті, хто обожнює темноволосих, як Ніна Добрев чи Ідріс Ельба, полюбляють піцу з тунцем.

До слова, ця страва ще й може з легкістю стати одним із символів Дня закоханих, адже на 14 лютого кожен п'ятий насолоджується саме піцою у компанії другої половинки.

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