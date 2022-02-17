Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила

Чимало чоловіків часто засинають одразу після інтиму, але не потрібно вигадувати додаткові причини для цього. Насправді є наукове пояснення, чому ж після палкого вечора чоловікам хочеться поринути у сон.

Якщо ви коли-небудь замислювались над тим, чому активний інтимний вечір завершується тим, що чоловіки спокійно засинають, то настав час отримати наукову відповідь на це питання. Виявилось, що це пов'язано з хімічними речовинами у мозку, пише daily star.

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Враховуючи те, що більшість людей займаються сексом у ліжко, то організм асоціює це зі сном. До того ж більшість пар також схильні до інтиму саме вночі та вранці. У цей період, люди більш природно втомлюються. Але науковиця Мелінда Веннер назвала значно серйознішу причину, ніж просто асоціація з об'єктами та часом.

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Під час сексу мозок виділяє певний мікс хімічних речовин, серед яких серотонін, окситоцин, норадреналін, вазопресин, оксид азоту та гормон пролактин. Саме останній пов'язаний з відчуттям сексуального задоволення, а також є причиною "часу відновлення" до того, як чоловіки будуть готові знову "піти у бій". Як і під час інтиму, рівень пролактину, як правило, вищий за норму під час сну.

Цей гормон також може пояснити, чому чоловіки відчувають сонливість після сексу, але не після мастурбації. Під час оргазму з партнером виділяється у чотири рази більше цього гормону, ніж під час самозадоволення. Хоч вчені поки не зовсім впевнені, чому так відбувається.

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Окситоцин та вазопресин також пов'язані зі сном. Їхній стрибок часто відбувається разом з мелатоніном, який відповідає за біологічний годинник людини.

Науковці також виявили доволі цікавий факт: для досягнення оргазму потрібно звільнитись від страху та занепокоєння, що теж може викликати сонливість. Тому після феєричного завершення шанси на зниження рівня бадьорості збільшуються.

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Дослідження ж показують, що жінки рідше засинають одразу після інтиму навіть у тих випадках, коли досягають оргазму. Часто вони залишаються напівзбудженими, а от чоловікам необхідний "період відновлення".

Ще однією причиною є те, що сексуальне навантаження призводить до зниження рівня глікогену, що відповідає за енергію у м'язах. Зважаючи на те, що у жінок менша м'язова маса, то й втому вони відчувають рідше.

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