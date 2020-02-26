Чоловіки розповіли, чому жінки перестають їх збуджувати: ви будете вражені

Багато представників сильної половини людства з часом втрачають сексуальний інтерес до своїх дружин або постійних партнерок. Соціологи опитали чоловіків з усього світу, і вони розповіли, чому це найчастіше відбувається. Відповіді вас вразять!

Звичайно, найпоширенішою причиною є звичайна втома. Партнери просто набридають один одному, і кожному хочеться нових і гострих відчуттів.

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Особливо часто це відбувається через те, що жінки перестають стежити за собою після шлюбу, народження дітей або побудови постійних стосунків. Дами набирають вагу (втім, чоловіки навряд чи відрізняються в кращу сторону в цьому питанні).

Бувають і вельми несподівані причини відсутності сексуального потягу у чоловіків

Ловіть декілька найнесподіваніших причин втрати інтересу до жінок з боку чоловіків:

"Моя дівчина почала втрачати вагу, і я сам став для неї фізіологічно не надто привабливим".

"Відчуваю себе винуватим, але думка про заняття сексом з коханою в тверезому вигляді викликає у мене нудоту".

"Я люблю її як людину, але не як сексуального партнера, і тому відчуваю провину".

"Вона мене більше сексуально не приваблює. Напевно, тому, що у нас взагалі ніколи не було сексу".

"Ми почали відкриті стосунки, а потім вона їх закрила тільки тому, що я поцілував іншу дівчину. І тепер вона не хоче нічого міняти, а лише постійно сперечається зі мною".

"Я не хочу займатися з нею сексом через нашу останню сварку".

"Це неправильно, що я не хочу свою дівчину, але у неї мізків, як у п'ятикласниці".

"Не можу займатися з нею сексом, тому що вона погладшала і не хоче займатися спортом. А тепер ще й планує поставити брекети. Як сексуально..."

Отака оця, малята. Маємо надію, що у вас подібних проблем не виникає.

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