Чоловіки проти жінок: науковці розповіли, хто більш схильний до пліток

Дослідники Каліфорнійського університету в Ріверсайді провели масштабний експеримент і з'ясували, чи дійсно жінки пліткують більше за чоловіків. Виявилося, що цей стереотип правдивий лише частково.

У дослідженні взяли участь 268 жінок і 198 чоловіків від 18 до 58 років. Добровольцям дали портативний пристрій для запису розмов. Потім вчені проаналізували всі отримані діалоги на наявність пліток: під ними розумілося будь-яке обговорення людини, якої немає у приміщенні. Умовно плітки розділили на негативні, нейтральні та позитивні.

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Виявилося, що жінки справді обговорюють інших людей частіше, ніж чоловіки, але це стосується тільки нейтральних і позитивних розмов. Якщо розуміти під пліткою негативні висловлювання, то тут усі рівні.

Також вдалося встановити, що схильність до пліток будь-якого характеру не залежить від віку: молодь обговорює інших людей нарівні зі старшим поколінням. Відмінностей немає і між багатими і бідними – всі пліткують однаково.

Усього розмови за очі займають 14% всіх людських діалогів. При цьому особисте життя своїх знайомих люди обговорюють значно частіше, ніж знаменитостей.

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