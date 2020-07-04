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Чоловіки проти Жінок: кого люди більш схильні вважати геніальними
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Люди з 78 країн світу частіше назвуть геніальним чоловіка, а не жінку, але власну упередженість, при цьому, усвідомлюють далеко не всі. До такого висновку прийшли вчені з Денвера, Нью-Йоркського і Гарвардського університетів.
Цей гендерний стереотип проявляється неусвідомлено – він майже автоматично спрацьовує в наших головах. Щоб з'ясувати це, дослідники провели низку експериментів, в яких брали участь понад три тисячі добровольців – дорослі чоловіки і жінки, а також дівчатка і хлопчики 10 років.
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Усіх учасників попросили пройти тест на приховані стереотипи (автоматичні асоціації). Потім їм показували серію зображень, які швидко змінюють одне одного, які потрібно було впорядкувати за двома категоріями, натиснувши клавіші E або I.
Критерії сортування змінювалися на різних етапах: іноді E потрібно було натискати, коли людина бачила образ, пов'язаний з геніальністю чоловіків, а іноді – з геніальністю жінок. У кінці вчені порівняли швидкість відповідей і з'ясували, що в більшості випадків всі опитані відносили слова "геніальність" і "геніальний" до чоловіків.
Для чистоти експерименту дослідники оцінили "явні" стереотипи добровольців і прямо запитали їх, чи вважають вони, що серед жінок геніїв менше, ніж серед чоловіків. Але тут більшість повідомила, що незгодна з таким твердженням.
Автори праці підтвердили, що безпосередньо люди навряд чи зізнаються в наявності у них тих чи інших стереотипів. Це означає, що подібні дослідження краще проводити "обхідними шляхами".
А ви як вважаєте? Серед геніальних людей більше чоловіків чи жінок?
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