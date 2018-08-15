Чоловіки орієнтуються в просторі краще жінок: науковці

Згідно з масштабним дослідженням учених з Університетського коледжу Лондона, чоловіки краще орієнтуються в просторі та швидше знаходять дорогу, ніж жінки.

Через відмінності в діяльності протягом століть мозок чоловіків і жінок розвивався по-різному. Чоловіки були здобувачами, через що вони частіше шукали дорогу назад, у порівнянні з жінками. Це й стало причиною того, що здатність чоловіків до навігації виражена сильніше, ніж у жінок.

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Дійти до такого висновку науковцям допоміг експеримент з вивчення деменції, який проводився у формі комп'ютерної гри Sea Hero Quest. Понад чотири мільйони учасників гри повинні були відшукати втрачені спогади старого моряка.

Це обумовлено еволюцією

При цьому в експерименті брали участь чоловіки та жінки різного віку та з різних регіонів. Це дало дослідникам можливість оцінити, чи залежить вміння орієнтуватися в просторі від різних факторів.

Один з авторів дослідження, професор Х'юго Спірс, зазначив, що з віком уміння орієнтуватися в просторі погіршується. Також він додав, що в країнах, де рівень гендерної нерівності вищий, більшим є й розрив між результатами чоловіків і жінок. А це означає, що на когнітивні здібності людини, безумовно, впливає культура, в якій вона живе.

Крім того, дослідження показало, що жителі Данії, Фінляндії та Норвегіє виявляють кращу здатність до орієнтації в просторі. Науковці пов'язують це з генетикою "вікінгів", яка дісталася жителям цих країн.

Також вдалося встановити, що в багатших країнах люди мають краще вміння орієнтуватися на місцевості.

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