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Чоловік вкрав пітона з магазину, сховавши його в штанях

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

У США в одному із зоомагазинів чоловік вкрав півтораметрового пітона, сховавши його у своїх штанях. Дивіться епічне відео.

Помітивши зникнення, співробітники спочатку подумали про те, що змія втекла.

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Однак, пізніше згадали про підозрілого чоловіка, який цікавився покупкою щура, розпитуючи при цьому про плазунів. Переглянувши відеозапис з камер відеоспостереження, вони з'ясували, що чоловік засунув пітона собі в штани, після чого пішов з магазину.

А ще у мережі з'явилося відео, в якому собака зіпсував інтерв'ю журналісту, відкусивши частину мікрофона. Ролик вийшов настільки кумедним, що миттєво став вірусним в інтернеті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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