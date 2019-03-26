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Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань

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Коти, які відпочивають у дивних позах - фото 1
Коти, які відпочивають у дивних позах

Власники котів добре знають, що ці домашні улюбленці можуть демонструвати чудеса гнучкості та перетворювати у рідину, щоб вміститись у найвужчі місця. У мережі діляться веселими фото котів, які ламають думку про зручність.

Коти відзначаються гордістю, кмітливістю та умінням засмутити чи розвеселити свого господаря всього за секунду. Тому не дивно, що саме вони підкорюють мережу завдяки епічним та милим знімкам. Готові до порції фото пухнастиків, які ламають закони фізики та поняття зручності?

І ще: Доброзичний восьминіг підкорює мережу: відео

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316960

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316961

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316962

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316963

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316964

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316965

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316966

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316967

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316968

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316969

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316970

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316971

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316973

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316974

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316972

Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань - фото 316975

Джерело всіх фото: zefirka.net

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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