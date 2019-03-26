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Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань
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Власники котів добре знають, що ці домашні улюбленці можуть демонструвати чудеса гнучкості та перетворювати у рідину, щоб вміститись у найвужчі місця. У мережі діляться веселими фото котів, які ламають думку про зручність.
Коти відзначаються гордістю, кмітливістю та умінням засмутити чи розвеселити свого господаря всього за секунду. Тому не дивно, що саме вони підкорюють мережу завдяки епічним та милим знімкам. Готові до порції фото пухнастиків, які ламають закони фізики та поняття зручності?
І ще: Доброзичний восьминіг підкорює мережу: відео
Джерело всіх фото: zefirka.net
Читайте також: Як собака зіпсував інтерв'ю: епічне відео
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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