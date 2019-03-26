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Кішка-сексистка стала зіркою мережі: чоловіки, начувайтеся

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Пухнаста морда наробила рейваху - фото 1
Пухнаста морда наробила рейваху

Ми бачили різне, але таке – вперше. У Туреччині кішка стала зіркою мереж не тому, що вона дуже мила або дефілює на подіумі, а тому, що вона – справжня сексистка.

Нахабна пухнаста морда породи аравійська мау мешкає біля супермаркету на околиці Стамбула. На перший погляд, нічого дивного, адже коти частенько вештаються біля "рибних" місць. Але в цієї котяри є одна особливість: її ставлення до представників протилежної статі!

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Один із користувачів мережі виклав відеоролик, на якому можна побачити, як кішка реагує на тих, хто проходить повз магазин. Зверніть увагу на чоловіків.

Пухнаста морда усіма силами намагається прогнати представників сильної половини людства зі своєї території. Кішка кидається та намагається вкусити не лише чоловіків, а й псів. Цікаво, що до жінок вона ставиться максимально лояльно, дозволяючи панянкам увійти до крамниці!

Секрет її поведінки простий. Один із містян розповів, що кішка нещодавно народила кошенят, а до крамниці вона приходить по їжу для своєї малечі. А от напади – звичайнісінькі захисні інстинкти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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