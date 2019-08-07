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Чоловік випадково купив картину Рембрандта вартістю 30 млн за 500 євро

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Чоловік випадково купив картину Рембрандта вартістю 30 млн за 500 євро - фото 1

Житель бельгійського Льєжа випадково придбав оригінал картини Рембрандта у 60 тисяч разів дешевше за реальну ціну.

Близько десяти років тому бельгієць відпочивав в пабі, де зустрів людину, яка загрузла у боргах. Чоловік вирішив допомогти бідоласі і купив у нього "дешеву" картину за 500 євро.

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Пізніше друзі бельгійця наполягли, щоб той здав полотно на експертизу. Виявилося, що картина є оригіналом Портрета Ісуса пензля Рембрандта. Роботу оцінили у 30 мільйонів євро.

Чоловік вирішив продати полотно, а отримані за нього гроші інвестувати у свій улюблений футбольний клуб.

Чоловік випадково купив картину Рембрандта вартістю 30 млн за 500 євро - фото 346049

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Джерело: brusselstimes
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