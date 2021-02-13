Колекційний Maserati Quattroporte Елтона Джона пустять з молотка

На аукціоні The Market, який пройде 18 і 25 лютого, з молотка пустять Maserati Quattroporte 2005 року випуску, що належав британському рок-співаку і композитору Елтону Джону.

Бонусом до Maserati Quattroporte новий власник отримає збірку композицій британської зірки, рукавички, а також лист Maserati на ім'я Елтона Джона як підтвердження того, що машина дійсно була частиною його колекції.

І ще: Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування

За 16-річний седан планують виручити від 15 тисяч до 40 тисяч фунтів стерлінгів. Автомобіль, який пофарбований в темно-зелений колір Verde, зберігся в ідеальному стані, якщо не брати до уваги невеликий відкол на кормі і трохи зношені шини.

Цей Quattroporte відрізняється значним переліком опцій: в салоні встановлений DVD-плеєр з двома парами навушників для пасажирів другого ряду, задні сидіння з функцією вентиляції і масажу, система об'ємного звуку Bose Hi-Fi і вбудований мініхолодильник. Салон оббитий шкірою, а декоративні вставки виконані з рожевого дерева.

Це цікаво: 5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався