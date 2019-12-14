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Чоловік переодягнувся в жінку, щоб допомогти мамі скласти іспит на права
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У Бразилії заарештували 43-річного Ейтора Ск'яво, який спробував прикинутися власною мамою і скласти іспит з водіння. Попри перуку і жіночий одяг, інструктор запідозрив підступ і викликав поліцію.
Піти на такий крок Ск'яво вирішив після того, як його 60-річна мати тричі провалила іспит, повідомляє BBC.
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Причому інструктор, який приймав іспит, не відразу здогадався, що перед ним переодягнений чоловік – за словами Аліна Мендонса, він зрозумів це тільки коли "учень" сів до нього в машину. Викликана поліція заарештувала Ск'яво, звинувативши у шахрайстві та зловживанні чужий особистістю.
Ск'яво вже дав свідчення: він всього лише намагався допомогти мамі скласти іспит з водіння, і вона нічого не знала про його плани. Яке покарання чекає на турботливого сина не повідомляється.
Раніше в мережі з'явилося відео з жінкою, яка наливала бензин у звичайні пакети. Інцидент стався на одній з заправок у Х'юстоні, штат Техас, але про причини, що спонукали жінку використовувати такий незвичайний спосіб перевезення палива, нічого не відомо.
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