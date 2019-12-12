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Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео

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Дані Бенкс - фото 1
Дані Бенкс / twitter

Озброєний пістолетом грабіжник накивав п'ятами, побачивши повністю оголену зірку Instagram.

Інцидент стався в американському місті Чамблі з 29-річною моделлю Дані Бенкс.

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На відео з камери спостереження видно, як чоловік погрожує голій дівчині пістолетом. За словами Бенкс, її розбудив гавкіт собак.

Вона, не одягаючись, спустилася вниз і побачила у квартирі стороннього чоловіка. Він вимагав від дівчини грошей. Зірка відкрила йому сейф, але він був порожній. Тоді грабіжник штовхнув оголену зірку на ліжко і втік. Дівчина викликала поліцію, яка застала зірку в істериці.

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Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео - фото 373754

Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео - фото 373755

Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео - фото 373756

Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео - фото 373757

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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