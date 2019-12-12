Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео

Озброєний пістолетом грабіжник накивав п'ятами, побачивши повністю оголену зірку Instagram.

Інцидент стався в американському місті Чамблі з 29-річною моделлю Дані Бенкс.

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На відео з камери спостереження видно, як чоловік погрожує голій дівчині пістолетом. За словами Бенкс, її розбудив гавкіт собак.

Вона, не одягаючись, спустилася вниз і побачила у квартирі стороннього чоловіка. Він вимагав від дівчини грошей. Зірка відкрила йому сейф, але він був порожній. Тоді грабіжник штовхнув оголену зірку на ліжко і втік. Дівчина викликала поліцію, яка застала зірку в істериці.

Model Danii Banks confronts robber while naked, while the thief was armed and forced her to open an empty safe before shoving her onto her bed and leaving pic.twitter.com/M1YA8yjTZz — SOHH (@sohh) December 10, 2019

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