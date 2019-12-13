У США жінка залила бензин у пакети: курйозне відео

На одній із заправок в Х'юстоні, штат Техас, водії спостерігали незвичайну картину: жінка залила бензин в поліетиленовий пакет. "Майка" не витримала ваги палива і порвалася. Це, втім, панянку не зупинило і вона продовжила своє дивне заняття.

Пакет зі швом, який надірвався, вона "запакувала" в ще один, ретельно зав'язала і занурила у багажник свого автомобіля, поруч з покупками з магазину. При цьому точно не ясно, навіщо їй знадобилося паливо в пакеті.

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Можна припустити, що жінка купила бензин "про запас" – наприклад, паливо на цій заправці продавали за привабливою ціною.

Ніколи не повторяйте те, що ви побачите на відео:

Yeah, double bag it lady, that will work... pic.twitter.com/i4qPwZJsfk — Tesla Owners Online (@Model3Owners) December 11, 2019

Наприклад, у серпні цього року в Каліфорнії провели акцію, в рамках якої можна було купити бензин за ціною 30 центів за літр. У кампанії брали участь 30 АЗС. Таким незвичайним чином вони підтримали сервіс Amazon у просуванні серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – встановили ціни на товари і послуги на рівні 1959 року.

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