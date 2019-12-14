Гарячий подарунок: стриптизера запросили до будинку престарілих

У Британії для бабусі в будинок для людей похилого віку запросили стриптизера. Дивіться фото!

Одна з постояльців будинку для людей похилого віку в графстві Суффолк зізналася, що хотіла б побачити танець стриптизера.

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Про це 89-річна Джоан розповіла на так званому "дереву бажань". На ньому постояльці залишають записки зі своїми заповітними бажаннями.

Жінка хотіла, щоб її відвідав стриптизер у костюмі пожежного та станцював. Співробітники влаштували для Джоан сюрприз і виконали її мрію. Жінка залишилася задоволеною і зазначила, що виступ допоміг їй знову відчути себе молодою.

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