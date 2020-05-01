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Чоловік двічі виграв мільйон у лотерею, і це за один день

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Чоловік протягом 30 років вписував одну і ту ж комбінацію чисел - фото 1
Чоловік протягом 30 років вписував одну і ту ж комбінацію чисел

Якщо ви досі не вірите в те, що у лотерею можна виграти мільйон, то історія нашого нового героя може змінити вашу думку. Протягом 30 останніх років американець незмінно вписував у лотерейні білети одну і ту ж комбінацію чисел. І саме це дозволило йому таки зірвати омріяний джекпот.

Чоловік з Колорадо двічі виграв у лотерею з призовим фондом у 1 мільйон доларів за один день. Джо купив один лотерейний білет вранці 25 березня і ще один вночі.

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Секрет успіху чоловіка полягав в тому, що останні 30 років Джо незмінно вписував у лотерейні білети одну і ту ж комбінацію чисел: 5-9-27-39-42.

Нарешті білети виявилися виграшними, так що чоловік зірвав відразу два джекпоти. Щасливий американець не став уточнювати, на що витратить отримані гроші.

Чоловік двічі зірвав джекпот - фото 401338
Чоловік двічі зірвав джекпот

Раніше ми розповідали про те, що випадковість і не надто хороша пам'ять допомогли двом друзям з Північної Австралії отримати подвійний виграш в лотерею. Двоє давніх колег з Північної Австралії вже традиційно чимало років разом грали в лотерею. Чоловіки купували лотерейні білети по черзі і ніколи не вигравали чогось відчутного. Однак цього разу графік збився, а головні герої новини придбали квитки з однаковими номерами.

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Джерело: Today
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