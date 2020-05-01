Чоловік двічі виграв мільйон у лотерею, і це за один день

Чоловік протягом 30 років вписував одну і ту ж комбінацію чисел

Якщо ви досі не вірите в те, що у лотерею можна виграти мільйон, то історія нашого нового героя може змінити вашу думку. Протягом 30 останніх років американець незмінно вписував у лотерейні білети одну і ту ж комбінацію чисел. І саме це дозволило йому таки зірвати омріяний джекпот.

Чоловік з Колорадо двічі виграв у лотерею з призовим фондом у 1 мільйон доларів за один день. Джо купив один лотерейний білет вранці 25 березня і ще один вночі.

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Секрет успіху чоловіка полягав в тому, що останні 30 років Джо незмінно вписував у лотерейні білети одну і ту ж комбінацію чисел: 5-9-27-39-42.

Нарешті білети виявилися виграшними, так що чоловік зірвав відразу два джекпоти. Щасливий американець не став уточнювати, на що витратить отримані гроші.

Чоловік двічі зірвав джекпот

Раніше ми розповідали про те, що випадковість і не надто хороша пам'ять допомогли двом друзям з Північної Австралії отримати подвійний виграш в лотерею. Двоє давніх колег з Північної Австралії вже традиційно чимало років разом грали в лотерею. Чоловіки купували лотерейні білети по черзі і ніколи не вигравали чогось відчутного. Однак цього разу графік збився, а головні герої новини придбали квитки з однаковими номерами.

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