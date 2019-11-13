Друзі з Австралії виграли мільйон у лотерею через погану пам'ять

Випадковість і не надто хороша пам'ять допомогли двом друзям з Північної Австралії отримати подвійний виграш в лотерею. Якщо комусь і щастить так, то лише хорошим приятелям!

Двоє давніх колег з Північної Австралії вже традиційно чимало років разом грали в лотерею. Чоловіки купували лотерейні квитки по черзі і ніколи не вигравали чогось відчутного. Однак цього разу графік збився, а головні герої новини придбали квитки з однаковими номерами.

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І ось настала субота, коли проводився розіграш, і випали саме загадані чоловіками номери. І щасливчикам пощастило отримати по 1,67 млн австралійських доларів кожному, адже було два однакові квитки.

"Важко повірити, що наші номери випали в той же тиждень, коли білетики було в обох. Якби ви нас знали, то розуміли б, що найправдивіший для нас сценарій, у якому наші номери дістаються саме тоді, коли ми забули придбати лотерейний квиток", – зізнався один з чоловіків.

Забудькуваті колеги виграли по мільйону доларів

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