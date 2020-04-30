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Коронавірус Карантин

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині

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Стрижка під "горщок" завжди в моді - фото 1
Стрижка під "горщок" завжди в моді / reddit

Перукарні по всьому світу зачинені вже понад місяць, тож у людей, які не звикли до довгого волосся, вибір невеликий: або змиритись, або підстригтись самостійно. І якщо декому, як-от Віталію Кличку, це вдається на відмінно, то результат деяких дуже епічний.

Побачивши майстер-клас Віталія Кличка, ми вирішили знайти тих, у кого стосунки з ножицями та бритвою склались не так вдало. На популярному форумі Reddit ми зібрали для вас колекцію кумедних стрижок, які люди зробили самостійно під час карантину. Не повторюйте це в реальному житті ;)

"Почав робити собі карантинну стрижку, але щось пішло не так"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401089

"Моя мама: "Не хвилюйся, я постійно робила стрижки"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401084

"Американський гольфіст Кепка підстригся вдома"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401087

"Коли тебе стрижуть 8 дітей"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401088

"Мене підстригла людина, яка не вміє стригти"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401091

"Прогрес мого волосся на карантині"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401092

"Лише невелика обрізка ... але я ніколи не любила стрижку більше, ніж цю"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401086

"Волосся нашого сина потребувало стрижки під час карантину. Ми з чоловіком взяли це на себе. Треба було зупинитися, перш ніж стало ще гірше"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401080

"Люблю свій новий образ"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401093

"Волосся лізло мені в обличчя і я підстриг його. Мабуть, даремно"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401094

"Мій брат захотів підстригтися на карантині. Краще б він цього не робив"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401097

"Я називаю це коронавірусною стрижкою"

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401096

"Мій племінник уклав угоду зі своєю мамою: ця стрижка в обмін на можливість грати в ігри необмежений час протягом кількох днів. Я зробив це криво"

My nephew made a deal with his mom: this haircut in exchange for unlimited uninterrupted gaming for a few days. I did the honors...badly. from r/Justfuckmyshitup

А ви пробували стригтись самостійно? Радимо "карантинний пакет зачісок" ;)

Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині - фото 401081

Читайте також: Меріл Стріп в халаті і з коктейлем стала новим мемом карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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