Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині

Перукарні по всьому світу зачинені вже понад місяць, тож у людей, які не звикли до довгого волосся, вибір невеликий: або змиритись, або підстригтись самостійно. І якщо декому, як-от Віталію Кличку, це вдається на відмінно, то результат деяких дуже епічний.

Побачивши майстер-клас Віталія Кличка, ми вирішили знайти тих, у кого стосунки з ножицями та бритвою склались не так вдало. На популярному форумі Reddit ми зібрали для вас колекцію кумедних стрижок, які люди зробили самостійно під час карантину. Не повторюйте це в реальному житті ;)

"Почав робити собі карантинну стрижку, але щось пішло не так"

"Моя мама: "Не хвилюйся, я постійно робила стрижки"

"Американський гольфіст Кепка підстригся вдома"

"Коли тебе стрижуть 8 дітей"

"Мене підстригла людина, яка не вміє стригти"

"Прогрес мого волосся на карантині"

"Лише невелика обрізка ... але я ніколи не любила стрижку більше, ніж цю"

"Волосся нашого сина потребувало стрижки під час карантину. Ми з чоловіком взяли це на себе. Треба було зупинитися, перш ніж стало ще гірше"

"Люблю свій новий образ"

"Волосся лізло мені в обличчя і я підстриг його. Мабуть, даремно"

"Мій брат захотів підстригтися на карантині. Краще б він цього не робив"

"Я називаю це коронавірусною стрижкою"

"Мій племінник уклав угоду зі своєю мамою: ця стрижка в обмін на можливість грати в ігри необмежений час протягом кількох днів. Я зробив це криво"

А ви пробували стригтись самостійно? Радимо "карантинний пакет зачісок" ;)

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