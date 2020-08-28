Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Чоловічі вчинки, які вразять будь-яку жінку

  • 37
Стосунки - фото 1
Стосунки / pinterest

Колумніст Ентоні Д'Амброзіо пропонує правила не для завоювання жінок, а скоріше ідеї для чоловіків, над якими варто поміркувати.

Проявляйте повагу
Чоловіки нерідко забувають, що c жінкою не можна поводитися як зі "своїм хлопцем". Вона заслуговує іншого ставлення. Перше правило: ніколи не сваріться з нею, не кажіть образливих слів, адже це огидно. Невже ви хотіли б, щоб коли-небудь хтось так розмовляв з вашою дочкою?

І ще: Чому "правило трьох побачень" більше не працює

Будьте цікавими для неї
Жінок цікавлять ерудовані, розумні чоловіки. Інтелект – це наймогутніша зброя у вашому арсеналі. Звісно, ви можете привабити когось зовнішністю або солідним рахунком в банку, але підкорити душу можна тільки своєю особистістю.

Будьте справжнім чоловіком
У світі повно чоловіків, які живуть без пристрасті і без мети. Вони не хочуть бути уразливими і тому бояться відкритися жінці. Вони вишукують найпривабливіших жінок і намагаються підкорити їх, зображуючи із себе когось, ким не є, тільки щоб використовувати і кинути, коли на горизонті з'явиться інша, не менш красива. Якщо ви хочете добитися саме її, то цінуєте її, поважайте, допомагайте їй рости, підтримуйте, говоріть їй, як вона хороша.

С жінкою не можна поводитися як зі 'своїм хлопцем' - фото 422461
С жінкою не можна поводитися як зі "своїм хлопцем"

Це цікаво: Чоловіки цих знаків Зодіаку найскупіші

Джерело: svopi
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2208
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 548
В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
  • 26 серпня, 17:40
  • 272
Загрузка...
Новини