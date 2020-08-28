Чоловічі вчинки, які вразять будь-яку жінку

Колумніст Ентоні Д'Амброзіо пропонує правила не для завоювання жінок, а скоріше ідеї для чоловіків, над якими варто поміркувати.

Проявляйте повагу

Чоловіки нерідко забувають, що c жінкою не можна поводитися як зі "своїм хлопцем". Вона заслуговує іншого ставлення. Перше правило: ніколи не сваріться з нею, не кажіть образливих слів, адже це огидно. Невже ви хотіли б, щоб коли-небудь хтось так розмовляв з вашою дочкою?

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Будьте цікавими для неї

Жінок цікавлять ерудовані, розумні чоловіки. Інтелект – це наймогутніша зброя у вашому арсеналі. Звісно, ви можете привабити когось зовнішністю або солідним рахунком в банку, але підкорити душу можна тільки своєю особистістю.

Будьте справжнім чоловіком

У світі повно чоловіків, які живуть без пристрасті і без мети. Вони не хочуть бути уразливими і тому бояться відкритися жінці. Вони вишукують найпривабливіших жінок і намагаються підкорити їх, зображуючи із себе когось, ким не є, тільки щоб використовувати і кинути, коли на горизонті з'явиться інша, не менш красива. Якщо ви хочете добитися саме її, то цінуєте її, поважайте, допомагайте їй рости, підтримуйте, говоріть їй, як вона хороша.

С жінкою не можна поводитися як зі "своїм хлопцем"

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