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Чоловіки цих знаків Зодіаку найскупіші
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Деякі чоловіки зовсім не готові витрачати гроші навіть на найближчих людей і власні потреби. Астрологи розповіли, хто ж серед знаків Зодіаку може отримати звання найжадібнішого.
Телець. Хоч такі чоловіки спершу дивують своєю увагою та бажанням вразити, але незабаром такий аукціон щедрості завершується. Все тому, що зближення показує і інших бік Тельців: особливу економність, яку частенько можна сприйняти за жадібність. Річ у тому, що представники цього знаку дуже раціональні та знають оплату власної праці.
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Рак. Ці романтики також дуже економні, але все пояснюється тим, що їх дуже хвилює майбутнє. А от фінансова подушка допомагає вгамувати страх перед невідомим. Тому частенько вони відмовляються від широких жестів, що проявляються у дорогих покупках.
Діва. Від чоловіків цього знаку також не варто очікувати марнотратства, адже вони дуже раціональні та не розуміють, як можна викидати гроші на вітер. Тому обожнюють контролювати сімейний бюджет і очікують повного звіту від своєї половинки. Також Діви не бачать сенсу у максимальному комфорті, якщо можна й так нормально жити.
Козеріг. Це справжній трудоголік, який впевнений, що саме гроші дарують свободу у житті. Тому вони не готові навіть витрачати на щось зайве навіть невелику суму. Хоч пишних подарунків для коханої вони і не роблять, зате дарують максимально комфортне і затишне життя.
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