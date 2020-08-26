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Чоловіки цих знаків Зодіаку найскупіші

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Найжадібніші чоловіки за знаком Зодіаку - фото 1
Найжадібніші чоловіки за знаком Зодіаку

Деякі чоловіки зовсім не готові витрачати гроші навіть на найближчих людей і власні потреби. Астрологи розповіли, хто ж серед знаків Зодіаку може отримати звання найжадібнішого.

Телець. Хоч такі чоловіки спершу дивують своєю увагою та бажанням вразити, але незабаром такий аукціон щедрості завершується. Все тому, що зближення показує і інших бік Тельців: особливу економність, яку частенько можна сприйняти за жадібність. Річ у тому, що представники цього знаку дуже раціональні та знають оплату власної праці.

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Рак. Ці романтики також дуже економні, але все пояснюється тим, що їх дуже хвилює майбутнє. А от фінансова подушка допомагає вгамувати страх перед невідомим. Тому частенько вони відмовляються від широких жестів, що проявляються у дорогих покупках.

via GIPHY

Діва. Від чоловіків цього знаку також не варто очікувати марнотратства, адже вони дуже раціональні та не розуміють, як можна викидати гроші на вітер. Тому обожнюють контролювати сімейний бюджет і очікують повного звіту від своєї половинки. Також Діви не бачать сенсу у максимальному комфорті, якщо можна й так нормально жити.

Козеріг. Це справжній трудоголік, який впевнений, що саме гроші дарують свободу у житті. Тому вони не готові навіть витрачати на щось зайве навіть невелику суму. Хоч пишних подарунків для коханої вони і не роблять, зате дарують максимально комфортне і затишне життя.

via GIPHY

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Джерело: slovofraza
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